En operativo de SEMAR muere “El Chuy”, operador del Cártel de Guasave

octubre 28, 2026

EU ofrecía cinco millones de dólares por información relacionada con este presunto operador criminal

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, murió durante un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo se realizó en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, como parte de las acciones permanentes del Gabinete de Seguridad para combatir a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de la entidad.

De acuerdo con el funcionario federal, personal de la Marina desplegó una intervención en esa zona cuando fue agredido por integrantes de una célula delictiva, lo que provocó un intercambio de disparos.

Los elementos navales repelieron el ataque y, como resultado del enfrentamiento, dos presuntos integrantes del grupo criminal perdieron la vida, entre ellos quien, según la información preliminar, fue identificado como Jesús González Peñuelas.

La muerte de “Chuy Peñuelas” representa uno de los principales resultados reportados por las autoridades federales en este operativo, debido a su presunta participación dentro de la estructura del Cártel de Guasave y al interés que mantenían las autoridades estadounidenses en su localización.

García Harfuch destacó que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información relacionada con este presunto operador criminal.

Durante la intervención, los efectivos de la Secretaría de Marina también aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y diversas municiones, que presuntamente estaban en poder de los integrantes de la célula delictiva.

Todo el material decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de desarrollar las investigaciones correspondientes y determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

El titular de la SSPC señaló que estas operaciones forman parte de una estrategia permanente de coordinación e inteligencia entre las instituciones federales que integran el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales que mantienen presencia en Sinaloa y contribuir al restablecimiento de las condiciones de seguridad para la población.

García Harfuch subrayó la importancia de la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y las autoridades encargadas de la seguridad pública para continuar las acciones contra las estructuras delictivas.