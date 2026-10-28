Sheinbaum anucia que acabará con “coyotaje electoral”

octubre 28, 2026

Fortalecerá Talleres Gráficos de la Nación y reitera que elección de 2027 no está en riesgo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno buscará terminar con el denominado “coyotaje electoral”, mediante el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México y una revisión profunda de los contratos otorgados durante más de 20 años a empresas privadas encargadas de producir material electoral.

Al mismo tiempo, descartó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y las denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones pongan en riesgo la organización de las elecciones federales de 2027.

“Las elecciones del 27 no están en duda, de ninguna manera”, afirmó durante su conferencia matutina, al destacar que el organismo ya cuenta con una presidencia provisional y continuará el procedimiento para designar a su nueva titular.

La mandataria sostuvo que existe un grupo reducido de aproximadamente cuatro empresas que durante décadas han obtenido contratos para elaborar papelería y otros materiales utilizados en los procesos electorales, tanto del INE como de los organismos públicos locales electorales (OPLEs).

“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, expresó al plantear una transformación del esquema de contratación para impedir la concentración de estos servicios en unos cuantos proveedores.

Sheinbaum explicó que una de las principales alternativas consiste en fortalecer la capacidad productiva de Talleres Gráficos de México, empresa del Estado que podría asumir la fabricación de los materiales electorales, bajo mecanismos de transparencia y supervisión.

Consideró que, si participan compañías privadas, debe garantizarse una competencia abierta y evitar que los contratos permanezcan concentrados en los mismos grupos empresariales.

La presidenta señaló que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que existen antecedentes desde 1999 en el Estado de México, relacionados con la empresa Cartonera Plástica y los hermanos Hernández Casillas.

Recordó que en 2005 se registró otro escándalo por adjudicaciones de material electoral, por lo que rechazó que estas prácticas puedan atribuirse exclusivamente a la gestión de la ahora expresidenta del INE.

En ese sentido, solicitó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue las contrataciones realizadas durante más de dos décadas, identifique posibles responsabilidades y determine si existen elementos para imponer sanciones administrativas o presentar denuncias penales.

“Que se investigue, que nadie debe defender corruptelas”, sostuvo, al insistir en que las auditorías deben abarcar administraciones anteriores y no únicamente los últimos años.

Sobre Guadalupe Taddei, recordó que su trayectoria electoral comenzó antes de llegar a la presidencia del INE, pues en 2014 fue designada al frente del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado entonces por Lorenzo Córdova.

Asimismo, señaló que su nombramiento como presidenta del INE en 2023 se realizó mediante un sorteo en la Cámara de Diputados, ante la falta de acuerdos para alcanzar la mayoría calificada.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la designación de Blanca Cruz como presidenta provisional garantiza la continuidad institucional y que las investigaciones permitirán esclarecer las contrataciones cuestionadas sin comprometer la preparación de los comicios de 2027.

“Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas”, enfatizó, al insistir en que la solución debe ser transparentar los contratos y fortalecer la producción estatal de materiales electorales.