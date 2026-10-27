CANACAR se suma al diálogo con el Gobierno Federal

octubre 27, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se sumó al diálogo con el Gobierno Federal y anunció que este martes 27 de octubre comenzarán las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob), con el propósito de atender las inquietudes del sector.

A través de sus redes sociales, la organización informó que dará a conocer oportunamente los avances y resultados de los encuentros con las autoridades federales, en los que se abordarán las demandas de los transportistas.

La decisión se produce luego de que este lunes integrantes de la CANACAR participaron en bloqueos intermitentes en distintas carreteras del país, como parte de las movilizaciones del sector transportista.

La cámara fue la única de las organizaciones convocadas que no acudió a la mesa de diálogo realizada el lunes con representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

En esa reunión participaron dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Tras el encuentro, las organizaciones y los funcionarios federales acordaron establecer mesas de trabajo para atender las preocupaciones y planteamientos del sector, además de dar seguimiento a los compromisos alcanzados.

Como parte de estos acuerdos, este martes iniciará la primera mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que la CANACAR comenzará sus propios encuentros con la Secretaría de Gobernación.