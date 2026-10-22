PRI cuestiona al PVEM y al PT por buscar a políticos del tricolor

PRI cuestiona al PVEM y al PT por buscar a políticos del tricolor

octubre 22, 2026

Xalapa, Ver.- La diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, cuestionó que el PVEM y el PT busquen incorporar a políticos con trayectoria en el tricolor, luego de la llegada de Américo Zúñiga Martínez al Partido Verde y de la invitación a José Yunes Zorrilla de incorporarse al Partido del Trabajo.

La legisladora rechazó que estos movimientos representen un intento por desmantelar al PRI. En cambio, planteó que la búsqueda de figuras priistas refleja las carencias de otros partidos para construir sus propios cuadros políticos.

“¿Qué vacíos tienen Morena, el PT y el PVEM como para querer llevarse a sus filas a los priistas? Esa es la gran pregunta”, expresó.

Valdés Salazar defendió la experiencia y la capacidad del PRI para gobernar, y sostuvo que el interés de otras fuerzas políticas por incorporar a sus militantes responde a la trayectoria que han construido dentro del partido.

“Nosotros tenemos vocación, sabemos gobernar y sabemos hacer las cosas; por eso andan a la cacería de los priistas”, afirmó.

En el caso de José Yunes Zorrilla, la diputada lo describió como un priista formado y una persona de palabra. También consideró que podría convertirse en candidato de unidad y destacó su desempeño como legislador y presidente municipal.

“Pepe Yunes es un priista que ha dado resultados como legislador y como presidente municipal”, señaló.