Sheinbaum y Lemus anuncian el plan para llevar agua limpia a Guadalajara

octubre 28, 2026

La obra estará concluidos en 2028

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México aportará cerca de 14 mil 500 millones de pesos para desarrollar obras destinadas a mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, mediante un esquema de inversión conjunta con el gobierno de Jalisco que permitirá ejecutar el proyecto sin recurrir al endeudamiento.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal destacó que el acuerdo alcanzado con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, permitirá atender una de las principales necesidades de infraestructura de la segunda zona metropolitana más poblada del país.

Sheinbaum explicó que el proyecto se ha trabajado desde hace tiempo entre las autoridades federales y estatales, debido a la magnitud de las inversiones necesarias para garantizar el suministro y mejorar la calidad del agua que recibe la población.

Detalló que, inicialmente, el gobernador Pablo Lemus había planteado un mecanismo de financiamiento para cubrir parte de las obras, ante la insuficiencia de recursos estatales para asumir la totalidad del proyecto.

Sin embargo, tras las negociaciones y el trabajo de coordinación, se determinó que la Federación aportará aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos, mientras que el gobierno jalisciense contribuirá con recursos adicionales.

La presidenta subrayó que uno de los principales beneficios del acuerdo es que las obras podrán realizarse sin generar nuevas obligaciones de deuda para el estado.

“La buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda zona metropolitana más poblada del país”, afirmó.

La mandataria sostuvo que la decisión responde a la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del proyecto y avanzar en la atención de los problemas relacionados con el suministro y la calidad del agua en Guadalajara y su zona conurbada.

La presencia del gobernador Pablo Lemus en Palacio Nacional también estuvo relacionada con la inauguración del puente Amado Nervo, infraestructura que fortalecerá la comunicación entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.

Sheinbaum explicó que esta obra constituye uno de los compromisos asumidos al inicio de su administración con los gobiernos de ambas entidades, particularmente por la importancia económica y turística de esa región del Pacífico mexicano.

Destacó que el puente facilitará la conectividad en una zona caracterizada por su crecimiento turístico y por la intensa movilidad entre los municipios ubicados en los límites de Jalisco y Nayarit.

La inauguración se programó mediante un enlace a distancia, con la participación del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.