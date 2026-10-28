Moreira advierte presuntas irregularidades en el INE y los OPLE

octubre 28, 2026

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, en entrevista para En Contacto, calificó como grave lo ocurrido al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que los presuntos malos manejos también se extendieron a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Advirtió que esta situación ha generado desconfianza en las instituciones electorales, por lo que consideró necesario esclarecer los hechos y revisar las posibles irregularidades.