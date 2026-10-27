En Veracruz, 47 mil menores en situación de trabajo infantil no van a la escuela

En Veracruz, 47 mil menores en situación de trabajo infantil no van a la escuela

octubre 27, 2026

La entidad registra 291 mil 572 niñas, niños y adolescentes que trabajan

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- En Veracruz, 47 mil 261 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil no asistían a la escuela durante 2025. La cifra representa alrededor de uno de cada seis menores identificados en esta condición en el estado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En total, Veracruz registró 291 mil 572 menores de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil. Esto significa que aproximadamente 17 de cada 100 niñas, niños y adolescentes de esas edades se encontraban en esta condición, por lo que la entidad ocupó el tercer lugar nacional por cantidad de casos y el cuarto por tasa.

De los menores identificados, 244 mil 311 asistían a la escuela y 47 mil 261 no lo hacían. La medición del INEGI no se limita a quienes reciben un salario: también incluye a menores que realizan actividades económicas no permitidas y a quienes llevan a cabo quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

Adolescentes concentran el mayor porcentaje de los que no van a la escuela

De los 47 mil 261 menores en situación de trabajo infantil que no asistían a clases, 37 mil 489 tenían entre 15 y 17 años; 8 mil 549, entre 10 y 14 años, y mil 223, entre 5 y 9 años.

Los adolescentes de 15 a 17 años representan casi ocho de cada 10 casos de menores que combinan el trabajo infantil con la falta de asistencia escolar.

La encuesta también permite distinguir los motivos reportados para no acudir a clases. Entre los menores de este grupo, 11 mil 37 señalaron el trabajo como razón de su inasistencia. Otros 14 mil 803 mencionaron falta de interés, aptitud o requisitos de ingreso; 6 mil 762, falta de recursos económicos, y 5 mil 378, embarazo, matrimonio, unión o motivos familiares.

Más de 127 mil menores están en ocupaciones no permitidas

En Veracruz, 127 mil 364 niñas, niños y adolescentes se encontraban en ocupaciones no permitidas, lo que equivale a 7.6% de la población estatal de 5 a 17 años.

De ese grupo, 73 mil 24 realizaban actividades por debajo de la edad mínima legal para trabajar, mientras que 54 mil 340 adolescentes de 15 a 17 años estaban en ocupaciones clasificadas como peligrosas.

Entre las condiciones identificadas en los datos estatales, 64 mil 563 menores estaban expuestos a riesgos durante sus actividades y 5 mil 716 trabajaban en lugares no apropiados. Además, 15 mil 722 se encontraban en jornadas prolongadas y 9 mil 227, en horarios considerados inadecuados.

Estas condiciones pueden exponer a los menores a accidentes y daños a la salud, además de interferir con su descanso, desarrollo y continuidad educativa.

Labores domésticas también forman parte del indicador

La segunda modalidad comprende los quehaceres domésticos no remunerados que se realizan en condiciones no adecuadas dentro del hogar. En Veracruz, 181 mil 681 menores estaban en esta situación, equivalente a 10.8% de la población de 5 a 17 años.

De ellos, 149 mil 95 realizaban labores domésticas clasificadas en condiciones peligrosas y 32 mil 586 las efectuaban durante horarios prolongados. En Veracruz, 17 mil 473 menores realizaban tanto ocupaciones no permitidas como quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Y 127 mil 364 menores en ocupaciones no permitidas.