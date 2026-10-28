La Secretaría de Marina-Armada de México informa inicio del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, en su Séptima Fase, en Veracruz

La Secretaría de Marina-Armada de México informa inicio del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, en su Séptima Fase, en Veracruz

octubre 27, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, informa que hoy se llevó a cabo el inicio de la implementación del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, en su “Séptima Fase “Litoral Golfo”, a fin de llevar servicios de salud y otros servicios básicos, a comunidades remotas y vulnerables en Veracruz, misma que concluirá el próximo 13 de noviembre del actual.

Durante este programa, se desplegará una brigada multidisciplinaria con 02 médicos, 04 enfermeros 01 psicólogo, 01 odontólogo, 01 electrónico, 01 electricista, 01 reclutador, 01 peluquera, 03 choferes; los cuales ofrecerán servicios gratuitos como consulta general, pláticas de salud preventiva y otros servicios de labor social: corte de cabello, reparación de electrodomésticos, entrega de medicamentos, como parte del Plan Marina, buscando ser el primer punto de contacto para quienes no tienen fácil acceso a los servicios médicos.

Las comunidades que resultarán beneficiadas con dichos apoyos del 26 de octubre al 13 de noviembre serán: Municipio Localidad Días de atención Saltabarranca Carlos Huerta Nájera 26 al 28 octubre El Rincón Caletón 29 y 30 de octubre, y 3 de noviembre Tlalixcoyan El Ojochal 4 al 6 de noviembre Mata de los Dos Toros 9 al 11 de noviembre Alvarado El Nanchal 12 y 13 de noviembre

Cabe destacar que, para lograr tales acciones y tener acercamiento con la población vulnerable en los lugares de difícil acceso, se desplegarán 01 ambulancia, 01 autobús y 01 pick up; asimismo, se desplegarán 04 elementos de Infantería de Marina, con el fin de brindar seguridad al personal médico y a la población que participe en este programa.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, trabaja para brindar atención médica en lugares de difícil acceso, con el fin de ser el primer contacto en el cuidado de la salud de los habitantes del estado de Veracruz.