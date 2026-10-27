Denuncian padres cancelación reiterada de cirugías a menores en IMSS Xalapa

octubre 27, 2026



Juan David Castilla/Xalapa.

Familiares de un menor denunciaron presuntas irregularidades y la cancelación arbitraria de una intervención quirúrgica en la Clínica Hospital Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Licenciado Ignacio García Téllez”, ubicada en esta ciudad capital.

De acuerdo con el testimonio compartido por los afectados, la primera cita para la operación de menor estaba programada para el pasado 20 de octubre y la reprogramación se fijó para este martes 27 de octubre.

Sin embargo, señalaron que las autoridades médicas les informaron de última hora que la cirugía nuevamente no se realizaría bajo el argumento de que la cirujana responsable no acudió a laborar.

La situación provocó una gran molestia e inconformidad entre los padres de familia, quienes destacaron que el menor afectado ya se encontraba preparado y en ayunas para ingresar al quirófano, enfrentando ahora una prolongada espera, ya que les fue asignada una nueva fecha hasta el próximo 16 de noviembre.

Los tutores manifestaron que este tipo de cancelaciones repercute directamente en su estabilidad laboral y económica.

Explicaron que cada vez que acuden al nosocomio se ven en la necesidad de solicitar permisos especiales en sus centros de trabajo, mismos que en repetidas ocasiones les son descontados de su sueldo, por lo que consideran injusto que las intervenciones sean aplazadas sin previo aviso y sin una justificación clara.

Aunado a los contratiempos laborales, los denunciantes advirtieron que la reprogramación genera costos extras y mayor desgaste, debido a que los estudios de laboratorio realizados hace aproximadamente tres meses habrían perdido vigencia, lo que los obligará a repetirlos para cumplir nuevamente con los requisitos médicos previos.

En su relato, los familiares también acusaron malos tratos por parte de un integrante de la jefatura de cirugía, quien presuntamente respondió de manera grosera y evasiva al ser cuestionado sobre el paradero y la ausencia de la médica encargada de realizar el procedimiento quirúrgico.

Los afectados recordaron que este caso no es un hecho aislado, pues señalaron que apenas la semana pasada otro menor, en circunstancias similares, ya se encontraba canalizado dentro del hospital cuando su cirugía fue suspendida de última hora.

Ante este panorama adverso, los padres de familia hicieron un llamado urgente a las autoridades delegacionales y directivas del IMSS en Veracruz para que intervengan, investiguen las causas de las reiteradas cancelaciones, frenen las irregularidades y garanticen una atención médica oportuna, digna y de calidad para la niñez derechohabiente.