Vecinos del Fovissste temen desabasto de agua por presuntas obras de urbanización

octubre 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la Unidad Habitacional FOVISSSTE manifestaron su preocupación y encendieron las alarmas ante el reciente inicio de trabajos de construcción y delimitación en predios colindantes, lo que sugiere el desarrollo no informado de un nuevo fraccionamiento en la zona.

Entre las maniobras que han generado incertidumbre en la comunidad destacan el cercado del área donde se ubican los tanques de agua de la unidad, el acarreo constante de materiales de construcción y el trazo de una rampa de acceso.

Los colonos advirtieron que estas acciones se llevan a cabo en total opacidad y sin que se haya brindado información oficial a los habitantes del sector.

Los vecinos explicaron que la principal alerta radica en el impacto que esta posible obra tendría sobre el suministro de agua potable.

Actualmente, las familias de la Unidad Habitacional FOVISSSTE padecen constantes deficiencias en el servicio, por lo que la incorporación de un nuevo complejo habitacional o comercial colapsaría la red existente y agravaría el desabasto que sufren de manera cotidiana.

Ante este panorama, la comunidad organizada hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que intervengan e impongan orden, exigiendo la presentación transparente de la documentación legal y técnica del proyecto.

Entre sus peticiones prioritarias, los colonos demandan la exhibición pública de las licencias y permisos de subdivisión, lotificación y construcción; así como los dictámenes vigentes de factibilidad para la prestación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

Asimismo, solicitaron transparentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los permisos correspondientes para cualquier eventual afectación o derribo de arbolado en los terrenos contiguos, a fin de evitar un ecocidio en la zona.

Los habitantes del FOVISSSTE exigieron la instalación inmediata de una mesa de trabajo presencial con las autoridades competentes para recibir certezas jurídicas, ambientales y de servicios públicos.

Advirtieron que mantendrán guardias y esquemas de vigilancia ciudadana para defender su entorno ecológico y garantizar el derecho humano al agua.