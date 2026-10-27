Artes marciales alejan a jóvenes de las adicciones; inauguran gimnasio de Muay Thai

octubre 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.

El lunes 26 de octubre abrió sus puertas en la capital veracruzana el gimnasio «KRAIT», un nuevo espacio dedicado a la enseñanza y práctica del Muay Thai, arte marcial de Thailandia. Los dueños del lugar y los entrenadores buscan impulsar el deporte de alto rendimiento, fomentar la salud integral y alejar a la juventud de las adicciones.

Elías Galicia Montero, uno de los copropietarios de este centro deportivo, destacó que la intención principal de este proyecto es consolidar y fortalecer a la comunidad deportista de Xalapa y del estado de Veracruz, mediante un enfoque que promueva la profesionalización de esta disciplina marcial.

En entrevista, explicó que el centro ofrecerá un esquema de entrenamiento integral que abarca más allá del aspecto físico y de la defensa personal.

Entre las herramientas que se pondrán a disposición de los usuarios se encuentran el acompañamiento en psicología deportiva y la asesoría nutricional especializada.

«Estamos muy contentos de inaugurar Krait, que se vuelve una opción para la comunidad del Muay Thai para quienes viven en Xalapa y en el estado. Queremos sumar con estos esfuerzos de profesionalización en el deporte y brindar las herramientas para que quien busque entrenar, ya sea para aprender defensa personal, bajar de peso o practicar un arte marcial, lo haga de manera integral con respaldo psicológico y nutricional», señaló Galicia Montero.

Asimismo, resaltó la función social que cumplen este tipo de instalaciones deportivas al convertirse en alternativas positivas para niños y jóvenes de la región.

Indicó que la práctica constante de disciplinas deportivas favorece la convivencia sana, la creación de redes de amistad y el desarrollo de hábitos saludables en la vida cotidiana.

«Se vuelve un espacio en donde, en lugar de caer en vicios, se fomentan hábitos positivos, se hace comunidad y los chavos pasan el tiempo haciendo deporte, que es algo muy sano», sostuvo.

Las actividades del gimnasio dieron inicio formal este lunes a partir de las 7:00 horas, contando con una amplia oferta de horarios tanto en el turno matutino como en el vespertino.

De igual forma, precisó que durante esta etapa de apertura mantendrán la inscripción gratuita para los interesados, quienes podrán consultar los paquetes disponibles a través de sus plataformas digitales bajo la denominación «Krait Muay Thai Siam 1».

La inauguración formal del gimnasio se llevó a cabo la tarde del domingo 25 de octubre con el corte del listón y después la primera clase de este lugar, a cargo de Héctor “Tiburón” Hernández.