Rocío Nahle gestionará ampliación del Hospital de Poza Rica y nuevo equipo médico

octubre 6, 2026

Poza Rica, Ver., martes 6 de octubre de 2026.- Durante la supervisión del Hospital Regional de Poza Rica, el número 29 visitado, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que gestionará ante el IMSS Bienestar tanto la ampliación de la unidad como la incorporación de un equipo de resonancia magnética, para la atención especializada para pacientes de toda la zona norte.

Construido en 2002, la unidad cuenta con 91 camas censables y más de 120 no censables, y atiende a pacientes de 52 centros de salud. Ofrece, entre otras especialidades, Neurocirugía y Hemodinamia, únicas disponibles en la zona norte, además de Traumatología, Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía Pediátrica y Plástica, Terapia Intensiva, Neonatología y Endoscopia.

Acompañada por el director Gamaliel Fernández Patiño y la presidenta municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, la Mandataria explicó que las fotografías y videos difundidos este lunes, en los que se observan recipientes para contener agua dentro del hospital, corresponden a trabajos de impermeabilización que actualmente realiza el IMSS Bienestar.

En materia de abasto, se revisaron medicamentos e insumos, para optimizar su distribución, la Secretaría de Finanzas y Planeación desarrolla una plataforma interna vinculada al Sistema de Administración y Control de Inventarios de Abasto (SACIA), que permitirá ajustar el suministro al consumo de cada unidad, reducir excedentes y redistribuir claves entre hospitales.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo instruyó actualizar las claves prescritas por el personal médico conforme a las nuevas generaciones de medicamentos, a fin de evitar recetas obsoletas y gastos innecesarios para las familias.

Además, la Gobernadora informó que en febrero llegará una nueva ambulancia y se agilizará el regreso de tres unidades que permanecen en talleres de Coatepec y Xalapa; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregará 20 sillas de ruedas.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Poza Rica, serán adquiridos e instalados 11 equipos de aire acondicionado en sala de Hemodinamia, quirófanos, área de recuperación y Estadística.

En el área administrativa, LIMPIAVER analiza la incorporación de lavandería y alimentación, servicios actualmente subrogados. Finalmente, la Mandataria dispuso proporcionar computadoras nuevas para sustituir equipos obsoletos.