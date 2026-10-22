Edgar León,compositor veracruzano que conquistó al «Charro de Huentitán»

octubre 22, 2026

Juan David Castilla

Entre las veredas empinadas y el verdor de Atzalán, un municipio veracruzano, creció Edgar Javier León Díaz en el pueblo “El Equimite”, con un sueño tan firme como la madera de los árboles de su tierra: componer música regional y hacer sonar la auténtica tradición ranchera.

Ahora, como un compositor apasionado y con tres años de trayectoria profesional, recorre estudios en todo México, su camino es el testimonio vivo de que la perseverancia artística no conoce fronteras.

La travesía de Edgar León no ha sido sencilla. En su natal “pueblito” dicen que las esperanzas y los sueños nacen muertos, pues las posibilidades de salir adelante son pocas, pero tratando de romper esa regla, viajó a la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, para estudiar una Licenciatura en Derecho, así como una Maestría en Administración Pública. Después de la conclusión de sus estudios, decidió incursionar en la música, escribiendo, componiendo e interpretando sus canciones.

En la Hacienda de Las Ánimas, en la ciudad de Xalapa, una de las más emblemáticas de la capital, cuenta que sus inicios quedaron plasmados entre libretas compartidas con grandes amigos como Jorge Luis Cabrera Reyna, afinando versos y buscando darles voz a sentimientos muy arraigados en el campo mexicano.

Sin embargo, uno de los capítulos más memorables de su vida ocurrió en Guadalajara, Jalisco, cuando logró sortear a la propia seguridad de los Tres Potrillos para encontrarse cara a cara con el máximo ícono de la música ranchera: don Vicente Fernández.

Lejos de recibir un rechazo, el encuentro se convirtió en un momento memorable. Edgar León no solo pudo saludar y platicar con el «Charro de Huentitán», sino que le regaló en su cumpleaños una guitarra artesanal construida por él mismo, personalizada con la herradura de un caballo, las insignias de sus 80 años de vida y su propio fierro ganadero.

“Le empecé a construir una guitarra de concierto pero personalizada, en la boquilla le mandamos a hacer una herradura de un caballo, eso fue lo que le incrustamos, atrás le pusimos su fierro, el Vicente Fernández Gómez (VFG) y le pusimos la insignia de 80 años, estaba cumpliendo 80 años, a los lados le pusimos su fierro en el diapasón y bueno construimos una guitarra muy bonita, se la llevamos en su cumpleaños, que por cierto hizo una charreada en su rancho Los Tres Potrillos”.

El propio Vicente Fernández la tomó entre sus manos, la hizo sonar y celebró aquel gesto interpretando temas como “Hermoso cariño” junto al veracruzano.

«Cuando hay necesidades, los sueños se mueren… pero nos dejó la espinita y nos dijo: grábalo y adelante», recuerda Edgar León sobre aquel consejo que le dio don Vicente y que se convirtió en su principal motor.

Aquel encuentro abrió brecha. Se topó con talentos como Baltazar Urrutia Rayas primer violín del Mariachi de Alejandro Fernández, ahora haciendo la función de productor musical de sus temas, y trabajaron en la ciudad de León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; y Los Ángeles, Estados Unidos, donde se grabaron temas como “Maestra”, “Karma”, “Qué Faltó”, “Mexicano”, “Señora” y “Enloquecido”.

Así, continuando con el sueño, el pasado 24 de agosto, llegó nuevamente a la ciudad de Guadalajara, pero esta vez para grabar en Cibrián Studio, perteneciente a Kiko Cibrián, reconocido productor y músico por haber trabajado con artistas como Frank Sinatra y Luis Miguel, y produjo su último lanzamiento musical “El Café”, con la participación destacada del Mariachi Nuevo Tecatitlán, los arreglos musicales de Luis Martínez, la masterización de Calev Sevilla y la asistencia de Carlo Ramos e ingenieros especialistas en el ámbito musical.

Su más reciente sencillo, titulado “El café”, encapsula con orgullo las raíces del estado de Veracruz, consolidando un repertorio que busca rescatar el mariachi tradicional frente al olvido de las nuevas generaciones.

Para Edgar León la meta sigue intacta, planea continuar escribiendo, montando a caballo y manteniendo vivas las tradiciones musicales de México. Sus letras pueden escucharse en diversas plataformas como Spotify.

El compositor y cantante agradeció todo el apoyo a su equipo integrado por Manuel de Jesús Díaz Domínguez, ingeniero de audio y productor audiovisual; Mariel Alessandra Zavaleta Vera, directora creativa y de visuales; Regina Garrido Córdoba, en la cámara; al Doctor Manuel Díaz Rivera, Propietario del Rancho Perpetuo Socorro; y Jorge Cabrera Reyna, Co-autor

“Gracias a Cibrián Studio, Baltazar Urrutia Rayas, gracias a mi madre y a mi hijo por su invaluable apoyo y a todas las personas que no se ven pero que siempre nos han dado su apoyo incondicional. Gracias al Heraldo de México por el espacio y la entrevista”.