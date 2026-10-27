Fundación visita Xalapa para fortalecer lazos entre México y Colombia

octubre 27, 2026

Integrantes de la Fundación Musical y Cultural “La Roka”, procedente de Bogotá, Colombia, en entrevista para En Contacto, hablaron sobre su visita a Xalapa, donde fueron recibidos por autoridades municipales para fortalecer los vínculos culturales entre México y Colombia.

Asimismo, anunciaron que este martes se presentarán en el puerto de Veracruz, como parte de las actividades que realizan durante su estancia en la entidad.