Fiscalía de Veracruz reporta 38 detenidos y anuncia denuncias en línea para noviembre

octubre 27, 2026

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, en entrevista para En Contacto, informó que del 19 al 25 de octubre de 2026 se realizaron 47 cateos en 30 municipios de la entidad, que derivaron en la detención en flagrancia de 38 personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Asimismo, anunció que en noviembre se lanzará un micrositio en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual la población podrá presentar sus denuncias de manera directa por internet.