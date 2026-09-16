Hallan sin vida a niño de 4 años desaparecido en Xalapa; hay tres detenidos

septiembre 15, 2026

Xalapa, Ver.- Daniel Maximiliano Rojas Suárez, de cuatro años, fue localizado sin vida luego de ser reportado como desaparecido el pasado 13 de septiembre en la colonia Coapexpan, en Xalapa. De acuerdo con reportes periodísticos, tres personas fueron detenidas en relación con el caso.

La búsqueda del menor movilizó a corporaciones de seguridad y personal especializado. El 14 de septiembre, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un inmueble de la colonia Benito Juárez, sobre la calle Río Santiago, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Policía Estatal y la Secretaría de Marina. La diligencia se prolongó por más de cuatro horas y tuvo como objetivo recabar indicios para esclarecer la desaparición.

Hasta el momento, los reportes periodísticos disponibles no precisan las circunstancias del fallecimiento ni la situación jurídica de las tres personas detenidas. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que deberá establecer las causas de muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.