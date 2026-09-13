Suspensión de juez federal en el caso del Cartel Inmobiliario, no afecta investigación: FGE

Suspensión de juez federal en el caso del Cartel Inmobiliario, no afecta investigación: FGE

septiembre 13, 2026

Yhadira Paredes

Perote, Ver.- A pesar de que un juez federal concedió una suspensión provisional en torno a una orden de aprehensión por el llamado “cártel inmobiliario”, las investigaciones continúan su curso, aseveró la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Además, adelantó que la institución recurrirá a las vías legales disponibles para dar continuidad al caso, además confirmó que se ofreció una recompensa de 350 mil pesos a quien dé información sobre el paradero de Roly Domínguez.

Roly Domínguez es señalado en las investigación sobre el “cártel inmobiliario”, pero la Fiscal evitó detalles y aseguró que cuando se ejecuten las acciones correspondientes se darán a conocer.

En torno a la suspensión otorgada por un juez federal, dijo que ésta tiene efectos sobre la orden de aprehensión, pero no significa el cierre de las investigaciones.

Asimismo, se cuenta con los recursos legales para seguir con las actuaciones, por lo que el expediente sigue activo.

Hay que recordar que al momento se han detenidos a los abogados Isaac “N” y Pedro “N”, además se han realizado cateos en tres inmuebles en Xalapa, donde se aseguraron vehículos, expedientes y diversos documentos .