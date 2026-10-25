Se debe informar a población en general sobre el gusano barrenador en animales de compañía

octubre 25, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- A casi un año y medio de la presencia de casos de gusano barrenador en Veracruz se sigue trabajando en la contención y prevención de los mismos, aseveró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Rodrigo Calderón Salas.



En entrevista, el funcionario estatal refirió que, si bien los ganaderos ya saben como trabajar en este tema, es necesario que a través de los ayuntamientos se brinde información a la población en general para detectar casos en animales de compañía o animales como perros callejeros.

“En Veracruz tenemos la mosca que transmite, y es lo que ahorita siempre decimos a los alcaldes que den mucho mucha información, los ganaderos ya están muy informados, ya saben cómo quitar el gusano y eliminarlos, pero la gente común, la que tiene perros gatos o hay en algunos ranchos perros callejeros o en las colonias son los que necesitan saber que esos perros pueden estar este con un infectado con la plaga”.

Calderón Salas recordó que actualmente en el estado de Chiapas se busca la creación de más de un millón de moscas estériles para combatir la plaga endémica que tiene más de un año con presencia en el país y en Veracruz.

“Ya con el laboratorio que tenemos en Chiapas hay 100 mil moscas estériles. Debemos dispersar cerca de 100 millones de moscas estériles a la semana, eso es lo que se está haciendo desde hace dos meses o tres a partir de los estados del norte hacia el sur”, comentó.