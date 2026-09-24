Se autocateo la FGE, fue en Servicios Periciales de Córdoba

septiembre 24, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Fue detenido y puesto a disposición de un juez el perito Luis Rodolfo “N”, adscrito a la delegación de Servicios Periciales de Córdoba señalado de presuntamente ocultar indicios correspondientes a una investigación abierta, informó la Fiscalía General del Estado.



Mediante un comunicado, dio a conocer también que se catearon las instalaciones de Servicios Periciales para localizar y asegurar objetos relacionados con una investigación, entre ellos cargadores de arma de fuego, equipo táctico, gorras, chalecos y uniformes alusivos a una corporación policiaca federal.

Asimismo, se buscaron y localizaron equipo de telefonía, accesorios, documentación personal y documentos oficiales, que estarían relacionados con una investigación y no habrían sido embalados, fijados ni etiquetados en el lugar de los hechos.

Lo anterior derivó de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS).

“Estos correspondían a una carpeta de investigación que oportunamente fue remitida a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)”.

El perito de la propia FGE fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba y, posteriormente, ante la autoridad judicial, que resolverá su situación jurídica conforme a Derecho.