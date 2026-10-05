Más órdenes de aprehensión contra integrantes del Cartel Inmobiliario

Más órdenes de aprehensión contra integrantes del Cartel Inmobiliario

octubre 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver – Se giraron nuevas órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes del llamado «cartel inmobiliario» de Xalapa, informó la titular de la Fiscalía General del Estado.

En su informe semanal la abogada del Estado señaló se acusa por delitos de fraude, fraude procesal, uso de documento falso y falsedad ante la autoridad, relacionados con un inmueble ubicado en la colonia La Isleta, en Xalapa.

Aseguro que ya se han realizado detenciones y se mantienen abiertas diversas indagatorias.

Caso Narayana en la anticorrupción

Por otra parte, informó que en caso Frida Narayana «N» acusada por presuntas irregularidades al interior de la Upav, en el sentido que se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.