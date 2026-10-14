Confirma FGE dos de sus policías lesionados en agresión durante cateo en Orizaba

Confirma FGE dos de sus policías lesionados en agresión durante cateo en Orizaba

octubre 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras darse a conocer que se registró un tiroteo en la ciudad de Orizaba durante un cateo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que dos policías ministeriales resultaron lesionados por arma de fuego.

La dependencia dijo que fueron detenidas cuatro personas y fueron aseguradas armas de fuego y varios indicios.

El cateo se llevó a cabo en la colonia El Espinal, con un saldo de dos policías ministeriales lesionados, un civil fallecido y cuatro personas detenidas.

“Personal de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas con sede en Orizaba y Córdoba, realizaba una diligencia de cateo autorizada por la autoridad jurisdiccional”.

En el lugar un hombre agresor fue abatido y fueron detenidos Julio César “N”, Guadalupe Itzel “N”, Celeste Anastacia “N” y Adair “N”, éste último cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

Servicios Periciales aseguró tres armas largas, dos armas cortas, diversos casquillos percutidos, equipo táctico, entre otros objetos, indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente para su análisis.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión, determinar las responsabilidades que correspondan.