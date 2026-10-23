Los Reyes ofrece 10 plazas de policía con sueldo de 12 mil pesos mensuales

octubre 23, 2026

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre o antes si se cubren los lugares; aspirantes recibirán un apoyo mensual de 2 mil pesos durante los cinco meses de formación

Los Reyes, Ver.- El Ayuntamiento de Los Reyes abrió una convocatoria para reclutar a 10 elementos de la Policía de Proximidad, con una remuneración neta mensual de 12 mil pesos, prestaciones y acceso al régimen de seguridad social.

La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres en igualdad de condiciones y permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el proceso podrá cerrarse antes si se cubren todas las plazas disponibles.

Las personas seleccionadas deberán cursar la Formación Inicial para Policía de Proximidad, con una duración de mil 80 horas distribuidas en cinco meses. La capacitación será presencial, bajo la modalidad de internado, e incluirá prácticas en campo.

Durante este periodo, las personas aceptadas recibirán una beca o estímulo económico mensual de 2 mil pesos. El nombramiento oficial se expedirá posteriormente, una vez cumplido el proceso correspondiente.

Revisarán antecedentes de aspirantes

Como parte del proceso de selección, la Policía Municipal consultará los antecedentes de las personas aspirantes en los registros nacional y estatal antes de autorizar su ingreso. También verificará la autenticidad de los documentos presentados.

El Ayuntamiento aclaró que la aceptación para participar en los cursos de formación inicial no genera, por sí misma, una relación laboral o jurídica con el gobierno municipal ni con la Policía Municipal.

Además del sueldo y las prestaciones, quienes ingresen a la corporación podrán acceder a oportunidades de promoción o ascenso, reconocimientos, condecoraciones, estímulos y recompensas, así como apoyo para gastos funerarios, conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria.