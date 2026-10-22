DEA vincula asesinato de “Kiki” Camarena con corrupción en México

octubre 21, 2026

La Administración de Control de Drogas (DEA) recordó el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, y atribuyó el crimen a la corrupción de autoridades mexicanas.

El director de la agencia antidrogas, Terry Cole, evocó el caso durante la “Semana del Listón Rojo”, una campaña de prevención de drogas dedicada a honrar la memoria del agente.

Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, cuando trabajaba como agente de la DEA en investigaciones contra el narcotráfico en México.

La DEA señala al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador y líder del Cártel de Guadalajara, como responsable del asesinato, cuyo caso marcó la relación bilateral antidrogas.

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La agencia estadounidense destacó que “El Narco de Narcos” llegó a Estados Unidos, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputan.

El caso es calificado como “un asunto personal” para sus integrantes, quienes consideran a Rafael Caro Quintero responsable de la muerte del agente y reconocen el impacto en su familia.

Antes de incorporarse a la DEA, Enrique Camarena sirvió en la Marina estadounidense y trabajó como ayudante del sheriff del condado Imperial y bombero en Calexico, California.

La DEA mantiene vigente el homenaje durante la “Semana del Listón Rojo”, con actividades de prevención de drogas que recuerdan el secuestro, la tortura y el asesinato del agente.