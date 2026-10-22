Frente Frío 2 deja daños en 10 escuelas de Veracruz; reportan afectaciones en norte y sur

octubre 21, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Al menos 10 planteles educativos de Veracruz registraron daños en su infraestructura por las lluvias intensas y las rachas de viento asociadas al Frente Frío número 2, informó el diputado local José Reverino Marín Hernández.

El legislador detalló que docentes reportaron afectaciones en siete escuelas de la zona sur, principalmente en Coatzacoalcos, mientras que otros tres planteles resultaron dañados en el norte del estado.

En el sur, las lluvias provocaron inundaciones y filtraciones en los edificios escolares. En el norte, los vientos afectaron planteles con techos de lámina e incluso derribaron un árbol sobre una escuela, explicó el diputado.

“Las inundaciones afectaron en la zona sur, hay filtraciones en las escuelas del sur, pero los vientos dañaron a las escuelas con techo de lámina en la zona norte; nos reportan que el viento, la lluvia tiró un árbol que cayó sobre una escuela con techado de lámina”, declaró.

Marín Hernández señaló que los daños se concentraban en la infraestructura, cuya reparación consideró necesaria para garantizar la seguridad de las comunidades escolares.

El también secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llamó a docentes, madres, padres de familia y estudiantes a seguir las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil estatal y de las direcciones municipales.

“En donde está el riesgo que hagan caso a las recomendaciones; el día de hoy (miércoles) suspendieron clases en 12 municipios del sur. Hagan caso padres, madres, comunidad escolar, para que no tengamos que lamentar”, pidió el legislador de Morena, quien preside la Comisión de Educación del Congreso local.