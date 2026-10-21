GOBIERNO DE POZA RICA AVANZA EN LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN IGNACIO DE LA LLAVE

GOBIERNO DE POZA RICA AVANZA EN LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN IGNACIO DE LA LLAVE

octubre 20, 2026

Poza Rica, Ver., 19 de octubre de 2026.- Durante un recorrido de supervisión, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, constató los trabajos de rehabilitación de la descarga general de drenaje en la colonia Ignacio de la Llave, una intervención que atiende una problemática que durante años afectó a las familias de este sector, particularmente en temporada de lluvias.

La obra beneficiará directamente a las colonias Ignacio de la Llave y Granjas, al contribuir a mejorar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y reducir las afectaciones ocasionadas por los encharcamientos. Con estos trabajos, el Gobierno de Poza Rica atiende una necesidad prioritaria para las familias y avanza en el mejoramiento de los servicios básicos.

La intervención responde a la importancia de atender las condiciones de la infraestructura urbana y dar seguimiento a las necesidades que por años han impactado la vida cotidiana de la población.

El Gobierno de Poza Rica mantiene el seguimiento de estas acciones para mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de las familias, mediante obras que atienden problemáticas concretas en las colonias del municipio.