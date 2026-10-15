SIGUE LA ATENCIÓN A LA RED DE DRENAJE EN POZA RICA

octubre 14, 2026

Poza Rica, Veracruz, 14 de octubre de 2026.– Como parte de las labores que continúan tras las recientes lluvias e inundaciones, se mantienen los trabajos de revisión, limpieza y atención a la red de drenaje y alcantarillado en distintos sectores de Poza Rica, con el propósito de identificar necesidades y contribuir al adecuado funcionamiento de esta infraestructura.

Personal municipal realiza recorridos y da seguimiento a las condiciones de la red, atendiendo los puntos que requieren intervención. La Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, ha reiterado la importancia de mantener estas labores de manera constante, así como de escuchar y atender los reportes de la ciudadanía.

De igual manera, la supervisión de la infraestructura permite detectar zonas que requieren atención prioritaria y dar seguimiento a las condiciones del sistema de drenaje, particularmente en los sectores que presentaron afectaciones por las precipitaciones. Estos trabajos forman parte de la revisión continua de los servicios urbanos, a fin de identificar necesidades y establecer las intervenciones correspondientes.

Los trabajos continuarán en diferentes colonias de la ciudad, como parte de las labores preventivas y de atención que buscan contribuir al funcionamiento de la red de drenaje y brindar mayor tranquilidad a las familias pozarricenses.