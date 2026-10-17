GOBIERNO DE POZA RICA MANTIENE COORDINACIÓN Y VIGILANCIA ANTE EL FRENTE FRÍO NÚMERO 2

octubre 16, 2026

Poza Rica, Veracruz, 16 de octubre de 2026.– Ante los efectos del Frente Frío número 2 y su masa de aire polar, el Gobierno de Poza Rica mantiene coordinación con las instancias de Protección Civil municipal, estatal y nacional, así como el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, a fin de dar seguimiento a la evolución del fenómeno y atender oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

Como parte de estas acciones, se instalaron los consejos Estatal y Municipal de Protección Civil, con el propósito de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y establecer mecanismos de respuesta ante posibles contingencias. Asimismo, las áreas operativas del Ayuntamiento se mantienen activas, con personal en territorio que realiza labores de vigilancia y atención, además de permanecer alerta ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento previstas para la región.

La Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, ha instruido a las áreas correspondientes a mantener la vigilancia y el trabajo coordinado, así como a permanecer atentas a los reportes y las necesidades que pudieran surgir durante el desarrollo de este fenómeno meteorológico. El objetivo es garantizar una respuesta oportuna, reforzar las medidas preventivas y priorizar la seguridad de las familias pozarricenses.

Ante estas condiciones, el Gobierno de Poza Rica exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Para reportar cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o a la línea directa de Protección Civil de Poza Rica: 782 883 7688.

El Gobierno de Poza Rica mantendrá el seguimiento a las condiciones meteorológicas y la coordinación con las autoridades de Protección Civil, mientras las áreas operativas continúan atentas para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad. Se reitera el llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales.