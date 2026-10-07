ESTADO MEXICANO RECONOCE RESPONSABILIDAD POR LA “MATANZA DE LOS GOYOS” Y HONRA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS EN POZA RICA

ESTADO MEXICANO RECONOCE RESPONSABILIDAD POR LA “MATANZA DE LOS GOYOS” Y HONRA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS EN POZA RICA

octubre 7, 2026

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.– El Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, acompañó el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Estado Mexicano por los hechos ocurridos el 6 de octubre de 1958, conocidos como la “Matanza de los Goyos”, en cumplimiento de la Recomendación 137VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un acto de profundo significado para la historia de Poza Rica, familiares de las víctimas, autoridades y ciudadanía se reunieron para reconocer públicamente las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en aquel momento, dignificar a quienes fueron afectados y contribuir a preservar una memoria que durante décadas ha permanecido viva entre sus familias y en la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia del Mtro. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; el Lic. Ricardo Ahued Bardahuil, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz; la Lic. Adanely Rodríguez Rodríguez, Presidenta Municipal de Poza Rica de Hidalgo; la Mtra. Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Mtra. Tobyanne Ledesma Rivera, Encargada de Despacho de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; la Mtra. Claudia Galindo de la Rosa, Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos; representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República,la C. Ana Lidia Olivares, la C. Nadia Altamirano y el historiador Mario Román

Durante su intervención, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció la gravedad de los hechos ocurridos hace 68 años y, en representación de la Gobernadora Rocío Nahle García, expresó la responsabilidad institucional correspondiente en el marco de la recomendación emitida por la CNDH. Señaló que las personas afectadas eran trabajadores, maestros, comerciantes, amas de casa y jóvenes que ejercían legítimamente sus derechos democráticos, y expresó respeto a las víctimas sobrevivientes, a sus familias y a quienes durante décadas han mantenido la búsqueda de verdad y justicia.

Por su parte, la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez señaló que este acto representa un momento significativo para la historia de Poza Rica, al reconocer la dignidad de quienes fueron víctimas de aquellos acontecimientos y reivindicar la importancia de mantener viva su memoria. La Alcaldesa destacó que el movimiento de los Goyos forma parte de la historia del municipio y que quienes participaron en él deben ser recordados por la defensa de sus derechos y de la democracia. Expresó además su respeto y solidaridad a las familias que, durante décadas, han conservado el recuerdo de sus seres queridos y han contribuido a que estos hechos no queden en el olvido.

Como parte del acto central, el Mtro. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, realizó el Reconocimiento Público de Responsabilidad y ofreció la Disculpa Pública del Estado Mexicano, en el marco de las obligaciones derivadas de la Recomendación 137VG/2023, aceptada por instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ayuntamiento de Poza Rica.

Durante la ceremonia también se reconoció a familiares de Dr. Fausto Dávila Solís, Dr. Francisco Villa Rentería, Profr. Isidro Capitanachi Pancardo, Víctor Messeguer Gramages, Profra. Marianita Peña de Olivares, Rafael Suárez Ruiz, Teodoro Tapia Martínez, Heriberto Martínez Velázquez, Guillermo Olivares Bustos, Arturo Terán García, Alberto J. Altamirano y Alfonso Segovia Pérez.

De igual manera, se otorgó un reconocimiento al historiador Mario Ángel Román del Valle, por su labor en la investigación y preservación de la memoria histórica relacionada con estos acontecimientos.

Como segundo momento de la jornada, se dio a conocer la restauración del Sitio de Memoria, integrado por una estela conmemorativa y un libro memorial. Este espacio permanecerá como testimonio público de lo ocurrido y como un lugar para dignificar a las víctimas, preservar sus historias y acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia de Poza Rica.

Posteriormente, en la Terraza del Ayuntamiento de Poza Rica, se inauguró una exposición fotográfica dedicada a las víctimas, los acontecimientos de 1958 y la construcción de la memoria histórica de la “Matanza de los Goyos”. La exposición reúne fotografías e información relacionada con las personas afectadas, sus historias y el contexto en el que ocurrieron los hechos, como parte de un ejercicio de memoria que busca mantener presente su significado para las familias, para Poza Rica y para las generaciones que habrán de conocer esta historia.

A 68 años de aquellos acontecimientos, Poza Rica abre un espacio para mirar de frente a su historia, reconocer a quienes fueron afectados y preservar su memoria. Recordar es también una forma de dignificar a las víctimas y de fortalecer una sociedad donde el respeto a los derechos humanos sea un principio que nunca vuelva a ponerse en duda.