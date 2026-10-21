Alumnos de Normal Veracruzana bloquean avenida Xalapa; repudian cobro de inscripción de 2,500 pesos

octubre 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen bloquearon la avenida Xalapa, en la capital del estado, para manifestar su rechazo rotundo al cobro de 2 mil 500 pesos por concepto de inscripción, el cual se pretendería exigir a mediados del presente semestre.

Los inconformes señalaron de manera anónima por temor a represalias que este cobro extemporáneo contradice directamente los lineamientos de gratuidad escolar anunciados por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y a los directivos del plantel aclarar las razones por las cuales se solicita cubrir dicha cuota cuando el periodo académico ya se encuentra en curso.

De igual forma, los manifestantes denunciaron la falta de transparencia en la administración del plantel, señalando que la institución no ha rendido cuentas sobre el destino de los recursos recaudados en ciclos escolares pasados por este mismo concepto, sin que se observen mejoras palpables en la infraestructura educativa.

“El jueves nos avisaron que debíamos pagar una cuota de 2 mil 500 pesos, ya que al inicio del semestre no se nos cobró la inscripción. Ahora dicen que no hay dinero. Queremos saber en qué se gastó ese recurso y por qué, a mediados del semestre, nos están cobrando la inscripción completa. No nos están dando respuestas claras”, recriminó uno de los voceros estudiantiles.

La comunidad normalista, compuesta por más de mil 800 alumnos que rechazan la medida, demandó la entrega formal de facturas, comprobantes de egresos y auditorías financieras que transparenten también los ingresos obtenidos por la renta de auditorios y espacios del plantel.

Por su parte, el director de la Normal Veracruzana, Gerardo Gómez Salas, acudió al punto de la protesta para expresar su respeto a las movilizaciones pacíficas y manifestar su apoyo a los alumnos para que no se efectúe el cobro; sin embargo, no precisó qué autoridad emitió la orden de pago ni las condiciones bajo las cuales se buscaba aplicar la cuota económica.