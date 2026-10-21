SNTE 32 vigila escuelas afectadas por Frente Frío 2

octubre 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Los estragos ocasionados por el paso del Frente Frío número 2 en el territorio veracruzano obligaron a la suspensión de actividades escolares en diversos municipios de la zona sur del estado, afectando planteles educativos de distintos niveles, reveló que Daniel Covarrubias López, secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien además informó que se mantiene un monitoreo constante de las escuelas que han resultado con afectaciones por inundaciones y crecidas de ríos.

Entrevistado sobre la contingencia climática, el líder magisterial detalló que zonas como Coatzacoalcos, Las Choapas y todo el sector sur de la entidad resienten los impactos de las precipitaciones continuas, lo que motivó la suspensión de clases para proteger a la comunidad escolar.

“Allá en el sur están suspendidas las clases, porque la cantidad de lluvia sigue aún permaneciendo en esos lugares», señaló Covarrubias López al precisar que la estructura sindical de la región número 13 supervisa de manera permanente las condiciones de los centros educativos.

El dirigente sindical enfatizó que, ante este tipo de contingencias climatológicas, la prioridad absoluta es asegurar el bienestar físico de los niños, padres de familia y trabajadores de la educación antes de planear estrategias de recuperación académica.

Asimismo, indicó que una vez que las condiciones meteorológicas mejoren y se garantice el regreso seguro a las aulas, se evaluarán mecanismos sencillos para resarcir los días de clases perdidos, tales como la ampliación de media hora diaria en los planes de estudio, asegurando que los planteles cuenten con las condiciones óptimas para retomar la normalidad.

Mientras el temporal continúa afectando a las regiones bajas y de anegación en el sur veracruzano, la dirigencia de la Sección 32 reiteró que mantendrá comunicación estrecha con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para atender de manera prioritaria cualquier eventualidad en la infraestructura escolar que ponga en riesgo al magisterio y a la niñez veracruzana.