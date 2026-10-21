Jaguares UX alista visita a Valladolid en Conadeip

octubre 20, 2026

Xalapa, Veracruz, a 20 de octubre del 2026.- Rumbo a su segundo duelo de la temporada 2026 de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) en flag football femenil, la Universidad de Xalapa (UX) se reportó lista para visitar este miércoles a Universidad Valladolid.

La escuadra felina llega con la moral en alto tras ganar en su debut al Instituto de Educación Superior y mantener un paso firme en su preparación.

A pesar de cumplir con su semana de descanso en el calendario oficial, el equipo jaguar mantuvo un elevado ritmo competitivo al ganar dos duelos de preparación, primero a la Universidad Veracruzana y luego en la liga local.

Esta continuidad permitió al equipo del coach Luis Irving Pedrero afianzar el engranaje táctico y consolidar el ánimo del plantel antes de encarar su primer choque en calidad de visitantes.

La capitana y mariscal de campo de la UX, Fernanda Méndez Sánchez, resaltó la química alcanzada por el grupo y la evolución en cada línea del equipo. Enfatizó el avance del colectivo.

“Nos está yendo muy bien, cada vez estamos mejor conectadas, con más comunicación y muy contentas por los resultados en cobertura defensiva y en ofensiva”, indicó la experimentada jugadora.

De cara al choque ante Universidad Valladolid, la lideresa felina reconoció que se medirán ante un rival renovado en plantilla y cuerpo técnico. Pese a los cambios en el oponente, Méndez subrayó la confianza del vestidor.

“Hay que confiar en lo que sabemos hacer, por algo estamos en Conadeip representando a la institución y al equipo”, subrayó.

Asimismo, la mariscal de campo detalló que los duelos locales sirvieron como un laboratorio idóneo para corregir fallas antes de volver a la liga nacional. Méndez explicó la metodología del equipo.

“Tomamos esos partidos como preparación para corregir errores; de ahí partimos para ajustar lo que falló, afinar dobles pases y llegar en gran nivel”, añadió.

De esta manera, las Jaguares de la UX culminarán este martes sus entrenamientos enfocadas en traerse la victoria en su primera salida del torneo.

El cuadro xalapeño saltará al emparrillado este miércoles a las 10:00 con la determinación de imponer su estilo de juego, reafirmar su buen momento deportivo y continuar invictas en el certamen nacional.