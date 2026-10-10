ORFIS abre registro para auditores de la Cuenta Pública 2026; vence el 19 de octubre

ORFIS abre registro para auditores de la Cuenta Pública 2026; vence el 19 de octubre

octubre 10, 2026

El órgano fiscalizador publicará el padrón de despachos y profesionales autorizados a más tardar el 31 de diciembre; los registros tendrán vigencia durante todo 2027.

Xalapa, Ver., 10 de octubre de 2025. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) abrió la convocatoria para integrar el Padrón de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría 2027.

El plazo para presentar solicitudes y cargar la documentación requerida vence el próximo lunes 19 de octubre.

La convocatoria está dirigida tanto a quienes buscan ingresar por primera vez al padrón como a quienes necesitan refrendar su registro.

Las personas físicas y morales autorizadas podrán participar en auditorías financieras presupuestales y auditorías técnicas a la obra pública relacionadas con la fiscalización de la Cuenta Pública 2026.

Esta cuenta corresponde al segundo año del Gobierno estatal y al primero de ejercicio de los actuales ayuntamientos. Deberá entregarse al Congreso de Veracruz a más tardar el 30 de abril de 2027.

El procedimiento de registro será electrónico, a través del Sistema de Registro de Prestadoras y Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA).

Las personas interesadas deberán ingresar al portal https://sirepsa.orfis.gob.mx/#/login y cargar la información y los documentos establecidos en la convocatoria.

Una vez recibidas las solicitudes, el ORFIS revisará la documentación presentada. Si detecta requisitos incumplidos, inconsistencias u omisiones en los archivos o la información, requerirá al solicitante o a su representante legal que subsane las deficiencias.

El organismo otorgará un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación.

Si el interesado no atiende el requerimiento dentro del periodo establecido, la solicitud se tendrá por no presentada.

El requerimiento podrá realizarse una sola vez.

¿En qué casos se negará el registro?

El ORFIS podrá negar la incorporación al padrón a los despachos o profesionales que tengan antecedentes de desempeño deficiente en auditorías anteriores.

Esto incluye los casos en que hayan obtenido una calificación no aprobatoria en la evaluación de trabajos realizados para alguno de los entes fiscalizados, así como cuando exista reincidencia.

También se rechazará el registro de quienes hayan sido suspendidos o cuya autorización para prestar servicios de auditoría o disciplinas relacionadas haya sido cancelada, conforme al alcance de las revisiones correspondientes.

Otros motivos para negar la inscripción serán no cumplir los requisitos o los plazos establecidos en la convocatoria, así como la existencia de elementos que acrediten un posible conflicto de intereses o la vulneración del principio de independencia.

El ORFIS deberá publicar la integración del padrón a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Los registros autorizados estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.