noviembre 24, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados retomará durante esta semana el análisis legislativo sobre los seguros de gastos médicos mayores con el objetivo de frenar las irregularidades reportadas en el sector privado.

De acuerdo con la agenda parlamentaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el grupo mayoritario de Morena, los coordinadores de las distintas bancadas buscarán alcanzar un acuerdo amplio antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

Denuncia de abusos en los seguros de gastos médicos mayores

La revisión de este marco normativo es considerada prioritaria en San Lázaro debido a las constantes quejas de los usuarios en la prestación de servicios hospitalarios.

Tanto la Comisión de Salud como diversos grupos de trabajo parlamentarios ya cuentan con avances previos que buscan atender tres problemáticas principales que afectan directamente a los asegurados:

Incremento alarmante en tarifas: Aumentos injustificados en el costo anual de las pólizas médicas sin criterios claros.

Falta de transparencia y cobros indebidos: Cargos opacos aplicados a los pacientes durante su atención clínica y hospitalaria.

Retrasos en coberturas: Demoras administrativas para autorizar operaciones, intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos urgentes.

Además de impulsar una reforma en torno a los seguros de gastos médicos mayores, en el recinto legislativo se destacó la urgencia de aprobar una ley reglamentaria para regular el cabildeo o lobbying en el país.

Actualmente existen casi 120 grupos de interés registrados en la Cámara de Diputados en sectores como el energético, automotriz, ambiental y de bebidas, los cuales operan sin una legislación específica desde el siglo XVII.

Próximos dictámenes en San Lázaro

El Congreso ya cuenta con un proyecto base listo para someterse a votación en el pleno con la finalidad de transparentar la actividad parlamentaria y evitar conflictos de interés.

Paralelamente, la agenda semanal de la Cámara de Diputados contempla la discusión y eventual aprobación de diversos dictámenes elaborados por las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales.