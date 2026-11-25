noviembre 24, 2026

MONTERREY.— El festival Tecate Pa’l Norte reveló este martes 24 de noviembre el cartel oficial de su edición 2027, con la que celebrará su decimoquinto aniversario los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey. La programación estará encabezada por Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, acompañados por figuras internacionales y nacionales como The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji y Caifanes.

Artistas principales por jornada

La organización dividió su propuesta musical —que combina hip-hop, pop, rock alternativo, electrónica y regional mexicano— en tres jornadas consecutivas con más de un centenar de proyectos en escena:

Viernes 26 de marzo: El arranque tendrá como actos estelares a Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes, junto con propuestas como Latin Mafia, Raye, Milo J, Kasabian, deadmau5, Polo & Pan, Wos, Gera MX, Ximena Sariñana, Aterciopelados y Odisseo.

Sábado 27 de marzo: La segunda fecha será liderada por Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix, además de incluir a Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Arcade Fire (presents: Santa Pirata – Special Guest), Sofi Tukker, Babasónicos, Kase.O, Ed Maverick, Cuarteto de Nos y Kinky.

Domingo 28 de marzo: El cierre estará a cargo de Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji, acompañados por The War on Drugs, Kenia OS, Fobia, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, El Malilla y Bandalos Chinos.

Venta general de boletos y modalidades de acceso

Tras agotarse previamente la etapa de abono tempranero —en la que los precios arrancaron desde 4,820 pesos en modalidad General hasta 10,105 pesos en VIP—, la venta general para el Tecate Pa’l Norte 2027 comenzará el martes 1 de diciembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster, así como en las taquillas del Auditorio Banamex.

Como en ediciones anteriores, la comercialización de abonos para los tres días se realizará por fases conforme se agoten las localidades disponibles en cada etapa, en sus distintas categorías: General, General Plus, Ascendente y VIP. Con este anuncio, Monterrey inicia la cuenta regresiva para uno de los encuentros musicales de mayor convocatoria en México y América Latina.