Exigen que ex alcalde de Jilotepec aclare el daño patrimonial de 45 millones de pesos 

octubre 1, 2026

Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- La administración del ex alcalde Balbino Castillo Murrieta dejó un daño patrimonial de 45 millones de pesos en Jilotepec, 30 millones de carácter financiero y 15 más en obras, denunció el actual presidente municipal, José Roberto Marcelo Cortés.

El Edil indicó que de acuerdo al informe de la Cuenta Pública 2025 que se presentó ante el Congreso del Estado por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre el último año de la gestión municipal se establecieron observaciones importantes en el manejo de los recursos públicos municipales.

Ante esta situación, exigió a nombre de la población de Jilotepec que los funcionarios de la anterior administración regresen estos 45 millones de pesos para que sean usados en obras y servicios de beneficio para la ciudadanía.

“Son 45 millones de pesos de presunto daño patrimonial, que no han podido esclarecer dónde están, entre obras y servicios, 30 millones de pesos de carácter financiero. Entre las observaciones no pudieron comprobar los trabajos de auditoría, de la entrega-recepción, digitalización de documentos, servicio de avalúos, servicios digitales, pero sobre todo adquisiciones, compras que supuestamente realizaron y que no hay forma que comprobaran”.

Además, explicó fueron observados 15 millones de pesos por 13 obras que se planearon en el último año de la gestión de Balbino Castillo, 9 que no están, dos que se terminaron pero tienen observaciones en su totalidad y una obra que tiene observaciones administrativas.

Detalló que se trata de una obra denominada “La Canchita”, observada en su totalidad por irregularidades; el domo del telebachillerato; la calle 2 de Abril que solo fue una parte que incluía agua y drenaje y no está; la calle Pedregal en El Pueblito, dos electrificaciones en Jilotepec, una en la Avispa, un aula de Paso de San juan y banquetas y alumbrados en San Isidro.

Estas últimas, dijo, están las obras pero tiene observaciones por exceso de volúmenes, así como el domo de la comunidad de Quimites y la calle Chilpancingo en La Concha, que tampoco está.

“De trece obras que ellos planificaron nueve no están, dos que terminaron pero están observadas en su totalidad por irregularidades e inconsistencias de carácter técnico y una sola obra, la cisterna del telebachillerato, con observaciones administrativas”.



Finalmente, recordó que para este año se programaron 28 obras y acciones, más del doble que la gestión pasada, tratando de sacar a Jilotepec del rezago en que lo dejaron.