noviembre 24, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigentes desde el 22 de octubre, modificaron las condiciones de incorporación para quienes buscan mejorar su pensión, a través de la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio (Modalidad 40).

Como medida temporal, el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS establece que quienes ya estaban inscritos en la Modalidad 40 al entrar en vigor conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado. Para las incorporaciones previstas en el acuerdo, incluidas las posteriores al término de ese periodo, se toma como referencia el último salario base de cotización registrado al causar baja del régimen obligatorio, con un incremento de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A raíz de estos cambios, el esquema de aseguramiento para Personas Trabajadoras Independientes, conocido como Modalidad 10, se ha mencionado como una de las opciones para planear el retiro. Lockton México recomienda evaluar su conveniencia según la situación de cada persona, tomando en cuenta los requisitos de incorporación, la cobertura, las cuotas y el ingreso que corresponde reportar.

Lockton México elaboró un ejercicio un comparativo con una base de cotización de 25 UMA. En cinco años, las cuotas acumuladas serían de aproximadamente $950,000 en Modalidad 40 y $1,220,000 en Modalidad 10. La diferencia sería de $270,000, equivalente a un promedio de $4,500 mensuales adicionales en Modalidad 10. La comparación sirve como referencia de costos y no implica que las condiciones anteriores de Modalidad 40 estén disponibles para nuevas incorporaciones.

Para ilustrar el alcance de las condiciones anteriores de la Modalidad 40, Lockton México considera el caso de una persona que se pensiona a los 60 años y cuyo historial de cotización se ubica en torno al salario mínimo. Si mantuviera ese nivel de cotización hasta el retiro, su pensión estimada sería de aproximadamente $10,700 mensuales.

Bajo las condiciones anteriores de la Modalidad 40, el pago de alrededor de $950,000 en cuotas durante los cinco años previos al retiro podía dar lugar a una pensión mensual de entre cinco y ocho veces esa cifra, dependiendo de las semanas reconocidas y de las demás características de su historial de cotización.

“Los cambios en la Modalidad 40 nos recuerdan la importancia de participar activamente en la construcción de nuestra jubilación.

Necesitamos definir qué nivel de vida queremos mantener al retirarnos, conocer los beneficios que podemos obtener de la seguridad social y destinar ahorro propio para complementar esos ingresos y alcanzar nuestras metas de largo plazo”, señaló Bernardo López, especialista en consultoría actuarial y seguridad social de Lockton México.

Modalidad 10: cobertura y requisitos de cotización

La Modalidad 10, dirigida a Personas Trabajadoras Independientes, incluye una cobertura más amplia, con servicios médicos y riesgos de trabajo, entre otras prestaciones sujetas a requisitos, la Modalidad 40 permite continuar cotizando para los seguros de invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero no proporciona por sí misma atención médica durante el periodo de cotización.

Antes de incorporarse al esquema para Personas Trabajadoras Independientes, Lockton recomienda revisar la actividad que motiva el aseguramiento, el ingreso que corresponde reportar y las obligaciones aplicables a cada caso. “La facilidad para registrarse en el portal del IMSS no significa que se pueda elegir cualquier salario. Quien se incorpora como trabajador independiente, debe contar con una actividad que respalde sus ingresos”, explicó López.

“Es importante revisar que la información proporcionada al incorporarse corresponda a la situación de cada persona. Por ello, nuestra recomendación general es conservar la documentación relacionada con su actividad e ingresos y buscar orientación especializada cuando existan dudas sobre su caso particular”, inclusive si se requiere mantener un empleo formal y cotizar por una actividad independiente adicional.

Una meta de ahorro más allá de la pensión

Como referencia inicial de planeación, Lockton propone calcular recursos equivalentes a 200 meses del ingreso mensual deseado durante la jubilación, ajustando la estimación a la edad de retiro, los gastos de salud, la expectativa de vida y las necesidades familiares.

Si una persona desea disponer de $50,000 mensuales y estima recibir $30,000 de su pensión de seguridad social y otros apoyos aplicables a su caso, necesitaría complementar $20,000 mensuales con ahorro u otros ingresos. Utilizando la referencia de 200 meses, ese complemento equivaldría a una meta inicial de $4 millones. El monto deberá ajustarse considerando la inflación, los rendimientos, la longevidad y la forma en que se utilizarán los recursos durante el retiro.

Los planes personales de retiro, las inversiones exentas de pago de impuesto sobre la renta y los planes privados de pensiones ofrecidos por algunas empresas pueden ayudar a cubrir esa diferencia. Su conveniencia depende de los costos, riesgos, beneficios fiscales y plazos de cada instrumento.

El papel de las empresas en la preparación para el retiro

Lockton destaca que las organizaciones pueden fortalecer la educación pensionaria y comunicar con mayor claridad las aportaciones patronales y los beneficios de ahorro que ofrecen. Para las empresas, anticipar las jubilaciones también ayuda a planear la sucesión de puestos y la transferencia de conocimiento.

“El retiro debe comenzar a planearse durante la vida productiva, no cuando faltan unos cuantos años para jubilarse. La seguridad social es una parte fundamental, pero necesitamos complementarla con ahorro propio y aprovechar los beneficios que ofrecen las empresas”, afirmó Bernardo López.

Antes de contratar una modalidad o comprometer recursos, Lockton recomienda evaluar las semanas reconocidas, la conservación de derechos, el salario de cotización, la edad de retiro y las necesidades económicas futuras. La firma acompaña a las organizaciones mediante consultoría actuarial, pensiones y beneficios.