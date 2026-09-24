Cuenta Pública 2025: ORFIS encontró subejercicio y obras defectuosas en SIOP. Solo se revisaron 40 obras y no se observó daño patrimonial

Cuenta Pública 2025: ORFIS encontró subejercicio y obras defectuosas en SIOP. Solo se revisaron 40 obras y no se observó daño patrimonial

septiembre 24, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Como parte de las auditorías practicadas al gasto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del ejercicio 2025, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó subejercicio presupuestal en materia de inversión pública, así como fallas físicas, plazos vencidos e instalaciones deficientes en los proyectos revisados.

Este martes 22 de septiembre se entregó el Informe de la Cuenta Pública 2025 al Congreso de Veracruz, en el que se observó un daño patrimonial de más de 2 mil 700 millones de pesos; de estos, solo 3 millones de pesos corresponden al gobierno de Rocío Nahle.

Las auditorías practicadas evidenciaron irregularidades administrativas en diferentes dependencias del gobierno morenista; no obstante, el ORFIS evitó tasarlas como daño patrimonial y se limitó a realizar observaciones y recomendaciones.

ORFIS detecta sin ejercer 1,870 MDP en obras

De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la SIOP, la dependencia contó con un presupuesto aprobado de 4 mil 345 millones de pesos; sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal únicamente devengó 2 mil 612 millones de pesos, es decir, dejó de gastar más de mil 800 millones de pesos, el 45 por ciento de lo etiquetado para el ejercicio 2025.

A pesar de ser la principal dependencia ejecutora de infraestructura en el estado, la muestra de auditoría técnica aplicada por el ORFIS tuvo un alcance limitado en cuanto al volumen de proyectos.

De las 146 obras que ejecutó la SIOP con recursos estatales, con un valor de mil 28 millones de pesos, el ORFIS solo revisó 40 obras, con un monto de inversión de 719 millones de pesos, lo que equivale al 27 por ciento; es decir, 106 obras no recibieron auditoría técnica.

Inconsistencias detectadas por obra, lugar y monto

A pesar de lo limitado de la revisión, las inspecciones físicas en campo a las obras seleccionadas sacaron a la luz deficiencias constructivas, cobros en exceso y plazos contractualmente vencidos.

En la localidad Ojo de Agua Grande, en Tezonapa, la auditoría correspondiente a la obra 01232025000063, para la construcción de un sistema de saneamiento a base de biodigestores, reportó instalaciones incompletas y defectuosas. Durante la inspección física se constató que los lavamanos operaban de manera improvisada con tuberías de PVC. Además, el periodo contractual de la obra ya había vencido.

En el tramo Coatzacoalcos-Minatitlán, conocido como Las Matas, las obras 04812024083035, 04812025000007 y 04812025090007 también registraron periodos contractuales y de ejecución vencidos. El ORFIS señaló, además, que permanecían estimaciones en proceso de pago que fueron diferidas al siguiente ejercicio.

En Tuxpan, la obra 04812023090086, correspondiente a la rehabilitación de la carretera Tuxpan-Tampico, entre las calles Ignacio de la Llave y 15 de Septiembre, así como de la carretera a la Barra de Tuxpan, mantuvo vencido su periodo contractual sin que se justificara el retraso en la entrega de la infraestructura vial.

El órgano fiscalizador también identificó deficiencias en distintas obras de caminos y carreteras estatales, correspondientes a las obras 04812025091009, 04812024000053, 04812025090009 y 04812025000062. En estos casos fueron clasificadas como de “Deficiente Operación de Obra”, debido al desprendimiento del pavimento de concreto en tramos aislados.

En materia de estudios y proyectos, el ORFIS observó el contrato SIOP-PS-PE-001/2025-DGPPPI, por 3 millones 364 mil pesos, asignado a Joel Navor Fiesco para la modernización de la carretera Isla-Santiago Tuxtla, del kilómetro 0+000 al 61+200.

La observación FP-020/2025/004 ADM se originó porque se realizaron pagos mediante la cuenta por liquidar certificada (CLC) de finiquito sin contar con la totalidad de los entregables documentales requeridos.

El ORFIS también detectó pagos en exceso por volúmenes de obra no ejecutados en las obras 01232025400098 y 01232025490098, correspondientes al contrato SIOP-OP-PF-018/2025-… Aunque la SIOP reintegró los recursos durante el periodo de auditoría, se mantuvo la observación administrativa por la falta de supervisión previa a la autorización de los pagos.

A estos hallazgos se suma la falta de placas informativas en 14 de las 31 obras físicas inspeccionadas. Los trabajos, ubicados en municipios como Tezonapa, Minatitlán y Tuxpan, no contaban con la placa requerida para informar sobre el costo de la obra y la fuente de financiamiento.

Sin amortizar 1,479 MDP en anticipos a contratistas

Dentro de la revisión financiera (FP-020/2025/002 ADM), el ORFIS reportó que al 31 de diciembre de 2025 la SIOP acumulaba en la cuenta de “Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo” un saldo pendiente de mil 516 millones de pesos.

A pesar de las gestiones posteriores de la dependencia, al mes de agosto de 2026 no justificó el pago de mil 479 millones de pesos en anticipos entregados a empresas constructoras que no habían sido amortizados, recuperados ni depurados.