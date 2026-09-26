 Sin sorpresas, Eric Dominguez fue electo nuevo titular del ORFIS por siete años

septiembre 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Eric Domínguez Vázquez fue electo con el voto de 41 diputados del Congreso de Veracruz como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para el periodo 2026-2033, en sustitución de Delia González Cobos.

La designación se realizó este viernes 25 de septiembre durante la sesión del Pleno, luego de que se votó la terna integrada por Domínguez Vázquez, Adán Escobedo Morales y María de Jesús Mantilla Solana, tras un proceso de selección y entrevistas a los aspirantes. Tras la votación, el exfuncionario del gobierno de Nahle rindió protesta de ley.

Previo a la votación para designar al titular del ORFIS, la Mesa Directiva reportó que la diputada local Miriam Garcíz Guzmán, representante de Papantla y esposa del candidato, informó que se excusaba de participar en el proceso de selección para evitar un posible conflicto de interés.

Durante el debate, los diputados de oposición observaron que el proceso de designación fue una simulación, pues desde antes de lanzar la convocatoria ya se mencionaba a Domínguez Vázquez como el nuevo auditor.

“Hoy asistimos a esta sesión a presenciar un doloroso parto, cuando en realidad al niño ya lo conocíamos hace varias semanas”.

Domínguez Vázquez llegará al ORFIS después de haber sido diputado local por Papantla, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, alcalde de ese municipio y subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

El nuevo encargo lo ocupará por un periodo de siete años, del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033. La elección ocurre después de un proceso en el que se registraron 28 aspirantes y 27 llegaron a la etapa de entrevistas. La Comisión de Vigilancia determinó integrar la terna con Domínguez, Escobedo y Mantilla, quienes fueron sometidos a consideración del Pleno.

Nuevo titular es un subordinado de la actual gobernadora

El diputado local Héctor Yunes Landa cuestionó la designación de Eric Domínguez Vázquez como titular del ORFIS y señaló que el órgano fiscalizador fue diseñado como un ente técnico e independiente del Poder Ejecutivo, cuyo mandato responde al Congreso.

Advirtió que colocar al frente a un exfuncionario ligado a la gobernadora Rocío Nahle rompe la distancia que debe existir entre el ente auditado y el auditor. “¿Con qué autoridad y autonomía va a fiscalizar a quien hasta hoy es su jefa y a quien debe el cargo?”, cuestionó.

El legislador pidió a Morena evitar que el ORFIS se convierta en una herramienta de presión política de cara al proceso electoral de 2027. Señaló que el nuevo auditor tendrá que demostrar con hechos su independencia técnica y descartó que el órgano pueda utilizarse para proteger aliados o perseguir opositores.

“La prueba de fuego para cualquier titular del órgano fiscalizador no radica en los orígenes políticos, sino en la capacidad técnica y la aplicación estricta de la ley”, afirmó.

PAN cuestiona que Morena coloque a uno de sus integrantes al frente del ORFIS

La diputada local del PAN, Indira Rosales San Román, cuestionó que el Congreso designe a Eric Domínguez Vázquez como titular del ORFIS, al señalar que fue alcalde de Morena y actualmente se desempeña como subsecretario de la Secretaría de Finanzas.

Consideró que existe un conflicto de interés al colocar a un perfil vinculado al partido en el órgano encargado de revisar las cuentas públicas de los municipios y del Gobierno del Estado.

“¿Quieren ustedes mismos revisar sus propias cuentas?”, cuestionó desde tribuna, al señalar que Domínguez tendría que fiscalizar, entre otras dependencias, a la Secretaría de Salud y al propio gobierno estatal. Rosales San Román afirmó que el PAN no acompañaría el nombramiento y señaló que, aunque el nuevo auditor pueda tener conocimiento técnico, el problema es su vínculo político con Morena y con la administración estatal.

La legisladora sostuvo que Veracruz requiere un órgano de fiscalización “100 por ciento técnico” y sin intereses partidistas. “No es un tema personal, simplemente no podemos votar que un integrante de Morena sea objetivo y pueda revisar las cuentas del gobierno del estado y de cada una de las secretarías”, afirmó.

El nombramiento no es un cheque en blanco: Morena

El diputado Felipe Barradas, de Morena, afirmó que la designación del nuevo titular del ORFIS no representa un “cheque en blanco” y señaló que quien resulte electo deberá demostrar con su trabajo que merece la confianza del Congreso.

Destacó que el órgano tiene la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos y que en esa tarea “no debe de haber colores, no debe de haber amigos, pero tampoco enemigos”, sino cuentas claras, legalidad y resultados.

Barradas señaló que toda persona que ejerza recursos públicos debe rendir cuentas, sin importar si se trata de un alcalde, secretario, funcionario o titular de algún organismo y el partido al que pertenezca.

“Los cargos pasan, los gobiernos pasan, las legislaturas también pasamos, pero las instituciones deben de permanecer”, sostuvo, al señalar que por encima de las diferencias políticas debe prevalecer el interés de Veracruz.

Subieron a tribuna las diputadas Citlalli Medellín, Elizabeth Morales y Miguel Pintos Guillén para hablar a favor de la terna que se sometió a votación. Destacaron que los tres aspirantes tenían conocimiento analítico y técnico, así como la solvencia moral para dirigir el ORFIS.

Además del respaldo de Morena, Verde Ecologista y el PT, votaron a favor el diputado de MC, Adrián Ávila Estrada, la panista Monserrat Ortega Ruiz y la priista Ana Rosa Valdez.