Ayuntamientos de Veracruz acumulan pasivo laboral por más de mil 298 mdp: ORFIS

Ayuntamientos de Veracruz acumulan pasivo laboral por más de mil 298 mdp: ORFIS

septiembre 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los ayuntamientos de Veracruz enfrentan un pasivo laboral que supera los mil 298 millones de pesos entre demandas laborales en trámite y laudos condenatorios firmes.

De acuerdo con el Informe Especial de Cumplimiento Normativo en Materia Laboral de la Cuenta Pública 2025, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), existen mil 163 demandas laborales en trámite, cuantificadas por los propios ayuntamientos en 709 millones de pesos.

El informe reporta que de los 212 municipios, fueron evaluados 192, de esos 117 reconocieron tener demandas laborales en contra; sin embargo, únicamente 41 entregaron documentación suficiente para sustentar la información reportada sobre los juicios y los montos involucrados.

Entre los municipios con mayor número de demandas y pasivos se encuentra Córdoba, con 84 procesos laborales que representan un monto de 39 millones 950 mil pesos; Juchique de Ferrer, con 46 demandas por 41 millones 650 mil pesos, y Xalapa, cuyo pasivo por demandas en trámite asciende a 26 millones 170 mil pesos.

Laudos firmes suman otros 589 mdp

El informe también identifica 589 millones 212 mil 908.34 pesos correspondientes a laudos condenatorios firmes, es decir, sentencias laborales que ya no pueden ser impugnadas por las vías ordinarias señaladas en el informe.

En este caso, 89 municipios reconocieron tener laudos en contra, pero solo 36 proporcionaron información completa sobre los expedientes y los montos pendientes.

El mayor pasivo se concentra en unos cuantos ayuntamientos. Veracruz reportó 116 laudos condenatorios por 185 millones 860 mil 716.32 pesos, mientras que Minatitlán acumuló 22 laudos por 113 millones 450 mil 955.07 pesos.

Le siguen Boca del Río, con 36 laudos por 38 millones 310 mil 485 pesos; Alvarado, con 45 por 33 millones 274 mil 954 pesos; Álamo Temapache, con 17 por 25 millones 574 mil 972.96 pesos, y Jáltipan, con 55 laudos que representan 21 millones 398 mil 321.66 pesos.

También aparecen Cotaxtla, con 13 laudos por 14 millones 636 mil 883.45 pesos, y Actopan, con 37 por 13 millones 887 mil 733.30 pesos.

Solo 26 municipios acreditaron atención de laudos

El diagnóstico del ORFIS encontró además deficiencias en el cumplimiento de las resoluciones laborales.

De los ayuntamientos revisados, solo 26 aportaron evidencia de estar cumpliendo o realizando pagos relacionados con laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

El informe advierte también sobre problemas en los mecanismos internos para administrar al personal municipal.

En materia de seguridad e higiene laboral, únicamente 14 municipios acreditaron cumplimiento de la normatividad, mientras que 178 presentaron incumplimientos.

En cuanto al control de asistencia y jornada laboral, apenas 67 ayuntamientos, equivalentes al 34.9 por ciento de los evaluados, acreditaron contar con mecanismos formales para registrar la asistencia y el tiempo trabajado por sus empleados.

Los otros 125 municipios, el 65.1 por ciento, no acreditaron contar con ese control.

Falta de previsión para obligaciones laborales

El informe del ORFIS señala deficiencias en el reconocimiento y registro de las obligaciones derivadas de demandas y laudos laborales, lo que puede dificultar que los ayuntamientos conozcan con precisión las contingencias que enfrentan.

El diagnóstico también identifica como un problema la falta de previsión de las consecuencias laborales de los cambios de administración municipal, particularmente cuando se producen despidos que posteriormente derivan en demandas y sentencias.

El incumplimiento de laudos firmes puede generar nuevas obligaciones para los ayuntamientos, además de las consecuencias previstas en la legislación aplicable.

En conjunto, el informe muestra que el problema laboral de los municipios no se limita al monto de las demandas y sentencias pendientes, sino también a la falta de documentación, registro, seguimiento y mecanismos para prevenir nuevas controversias laborales