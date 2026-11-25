noviembre 24, 2026

CUERNAVACA.— Rodrigo Salomón Pérez Hernández fue designado como encargado de despacho del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos, luego de la salida de Rodrigo Arredondo López, quien dejó el cargo en medio de la polémica generada por la difusión de una boda de lujo de su hija celebrada durante tres días en Yucatán.

⇒ La gobernadora Margarita González Saravia entregó el nombramiento este martes, después de que Arredondo López —exalcalde de Cuautla— presentara su renuncia en medio de los cuestionamientos por el festejo realizado en un hotel exclusivo de la península y los llamados a la moderación en el servicio público.

Relevo al frente de Conalep Morelos

Al dar a conocer la designación, el gobierno estatal subrayó la trayectoria académica y administrativa de Pérez Hernández, doctor en Historia por El Colegio de México, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Asimismo, se destacó su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde colaboró en áreas de fortalecimiento académico y en el diseño metodológico del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS). Su experiencia contribuirá a fortalecer la calidad educativa y las oportunidades de formación para las juventudes de Morelos.

Polémica por la celebración y defensa del exfuncionario

La salida de Arredondo López ocurrió tras circular en medios y redes sociales detalles y críticas sobre la boda de tres días de su hija en Yucatán, un episodio que reavivó el debate sobre la congruencia entre el estilo de vida de los funcionarios públicos y las políticas de austeridad vigentes en la entidad.

Antes de dejar el cargo, el exfuncionario rechazó que se hayan utilizado recursos públicos en la celebración familiar, defendió su papel como padre ante los señalamientos y sugirió que existían motivaciones políticas detrás de la controversia, mientras la administración estatal avanzó en el relevo al frente del subsistema de educación técnica en Morelos.