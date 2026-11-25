noviembre 24, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó este martes 24 de noviembre su solicitud de licencia ante el Senado de la República, con efectos a partir del jueves 26 de noviembre, para contender por la gubernatura de Sonora abanderado por Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones de 2027.

La decisión ocurre un día después de que el legislador anunciara en un mensaje en redes sociales —grabado desde el mausoleo donde descansan sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, en Magdalena de Kino— que aceptó la invitación del partido naranja para buscar el gobierno de su estado natal y que competirá en solitario, sin alianzas con otros bloques partidistas.

Competencia sin alianzas en el tablero de 2027

Colosio Riojas afirmó que Movimiento Ciudadano acudirá sin coaliciones en Sonora —descartando sumarse tanto al bloque oficialista de Morena como a alianzas opositoras— con el propósito de consolidar una tercera opción política rumbo a los comicios de junio de 2027. Además, adelantó que su intención es recorrer todos los municipios de la entidad con una propuesta propia y sostuvo que no teme una eventual elección de Estado.

Su postulación en Sonora representa un giro en su trayectoria pública, desarrollada principalmente en Nuevo León —donde fue diputado local y alcalde de Monterrey antes de llegar al Senado—, y deja fuera la posibilidad de que compita por la gubernatura nuevoleonesa en el próximo ciclo electoral.

Trámite en el Senado y suplencia

Con la entrada en vigor de la licencia el próximo jueves 26 de noviembre, el escaño de Colosio Riojas será ocupado por su suplente, Tabita Ortiz Hernández, mientras se desarrolla el proceso electoral. En caso de no resultar favorecido en la contienda, el legislador conservaría la facultad de reincorporarse a sus tareas legislativas hasta el término de su periodo senatorial en 2030.

El siguiente paso en la ruta del aspirante es formalizar su registro dentro del proceso interno de Movimiento Ciudadano para definir la candidatura de cara a las elecciones estatales del próximo año, en un escenario donde el gobierno estatal está encabezado por Alfonso Durazo.