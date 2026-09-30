Notifican a entes fiscalizables que Eric Domínguez asume como auditor del ORFIS

septiembre 30, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con el cambio en la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), los 323 entes fiscalizables de Veracruz deberán dirigir al nuevo auditor general, Eric Domínguez Vázquez, la documentación relacionada con los procesos de fiscalización.

El ORFIS notificó formalmente a los 81 entes estatales, 212 municipales y 30 entidades paramunicipales sobre la designación de Domínguez Vázquez, quien asumió el cargo el pasado 26 de septiembre.

Entre la documentación que deberá dirigirse al nuevo titular se encuentran los informes de la Cuenta Pública 2025 y las solventaciones correspondientes, además de la correspondencia y los trámites relacionados con el organismo fiscalizador.

La notificación se realizó después del acto protocolario de entrega-recepción de la titularidad del ORFIS.

Posteriormente, Domínguez Vázquez sostuvo una reunión con la gobernadora Norma Rocío Nahle García, quien informó del encuentro a través de sus redes sociales.

“Recibí al nuevo auditor general de fiscalización superior del estado, ORFIS, el fiscalista Eric Domínguez quien tendrá la alta responsabilidad de auditar el gasto de todo el estado; para el ejecutivo es una institución muy importante porque nos ayuda a transparentar todas las cuentas públicas de todos los entes fiscalizables del estado de Veracruz. Vamos a trabajar en forma coordinada”, publicó la gobernadora.