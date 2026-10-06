Fundación UV recibe el doble de solicitudes que becas alimenticias puede otorgar

octubre 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Fundación de la Universidad Veracruzana (UV) mantiene una demanda de becas alimenticias que duplica la cantidad de apoyos que puede otorgar, pues por cada dos solicitudes solamente logra respaldar a un estudiante.

Facundo Pacheco, director general de la Fundación de la Universidad Veracruzana, explicó que la demanda se ha mantenido pese a que actualmente existen otros programas de becas impulsados por los gobiernos federal, estatal y municipal.

“Si bien es cierto, la proporción es 2 a 1, de que llegan dos solicitudes y podemos apoyar a una nada más. Eso nosotros vemos que se ha mantenido”, señaló.

Explicó que para algunos estudiantes incluso cubrir los 30 pesos que cuesta una comida en los comedores universitarios representa una dificultad económica, por lo que las becas permiten que tengan acceso gratuito a los alimentos.

“En el comedor universitario tienen asegurada la comida con 30 pesos, pero a veces ni siquiera los 30 pesos tienen para poder pagar. Y con esta beca pueden tener acceso gratuito a una beca bien saludable y bien cercana”, indicó.

Detalló que, en promedio, cada comedor recibe entre 15 y 30 solicitudes de apoyo, aunque la demanda varía dependiendo de la ubicación y de las carreras que se encuentran en cada zona. De manera general, calculó que reciben unas 20 solicitudes por comedor y pueden atender entre 10 y 15.

Actualmente existen 13 comedores universitarios, siete de ellos en Xalapa y seis distribuidos en las regiones de la Universidad Veracruzana.

El director general de la Fundación UV precisó que la institución no opera directamente los comedores, sino que se encarga de procurar recursos para financiar las becas y colaborar con la Universidad Veracruzana para ampliar el número de estudiantes beneficiados.

En los tres años que llevan trabajando en este esquema, dijo, han logrado reunir alrededor de un millón 80 mil pesos, recursos que se han convertido en becas con un valor de 30 pesos cada una.

“Son mil 700 becas en total acumuladas. Más o menos, queremos garantizar que haya 10 becas por comedor, por lo menos. Ese es el piso. De ahí, lo que alcance”, explicó.

Como parte de las actividades para recaudar recursos, la Fundación UV realizará el espectáculo Divas Sinfónico, programado para el 31 de octubre en la sala de conciertos Tlaqná.

Los recursos obtenidos serán destinados a continuar apoyando las becas alimenticias para estudiantes universitarios.