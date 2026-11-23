noviembre 23, 2026

Este día, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el golfo de México, noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas y Veracruz; así como lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsa al frente, generará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana; además de evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío núm. 8.



Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas





Las lluvias fuertes a intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, además de acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de noviembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste) y Veracruz (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Puebla (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Oaxaca (norte y este), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de noviembre de 2026:



Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como en costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima, Tamaulipas y Veracruz (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y el golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, y muy frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado con lluvias aisladas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente oeste con rachas de hasta 35 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la península, y muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de 1.0 a 2.0 metros de altura en Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en la sierra de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán, sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente cálido en Nayarit y Jalisco, y caluroso en Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Colima; y rachas de hasta 30 km/h en Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte) y fuertes en Oaxaca (norte y este), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; e intervalos de chubascos en Guerrero. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, durante la noche; y rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (sureste) y Veracruz (norte y centro), y muy fuertes en Tabasco (oeste y sur), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla y ambiente frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Tabasco. Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y rachas de hasta 40 km/h en Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias muy fuertes en Quintana Roo (costa y sur) y lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Yucatán (este), mismas que podrían originar encharcamientos e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán, y rachas de hasta 30 km/h en Quintana Roo.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (este) y fuertes en Nuevo León (sur), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; intervalos de chubascos en Coahuila y Zacatecas, y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío a gélido en las sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente de fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Puebla (norte y este) y lluvias fuertes en Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; intervalos de chubascos en Guanajuato y Tlaxcala, y lluvias aisladas en Morelos. Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas y ambiente frío en Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado en la región y cálido en Puebla (suroeste). Viento de dirección variable con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coyotepec, Edo. Méx., 13.0, Azcapotzalco, CDMX, 10.0 y Othón P. Blanco, Q. Roo, 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Arriaga, Chis., 36.8; Mérida, Yuc., 34.8; Acapulco, Gro., 34.5; Choix, Sin., 33.0; Villahermosa, Tab., 32.0; Manzanillo, Col., 31.9; Oaxaca, Oax., 31.6; Chetumal, Q. Roo, 31.5 y Tacubaya, CDMX, 22.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Chihuahua, Chih., 7.6; Toluca, Edo. Méx., 8.0; Saltillo, Coah., 9.0; Durango, Dgo., 10.5; San Cristóbal de las Casas, Chis., 10.6; Pachuca, Hgo., 11.1; Aguascalientes, Ags., 11.2; Zacatecas, Zac., 11.4; Tlaxcala, Tlax., 11.8; Puebla, Pue., 12.2 y Tacubaya, CDMX, 13.0.