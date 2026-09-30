“Polo” toca tierra por segunda ocasión, ahora en Guaymas, Sonora

septiembre 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El huracán “Polo” tocó tierra por segunda ocasión en territorio mexicano, ahora en las inmediaciones de Guaymas, Sonora, como un sistema de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de sus redes sociales, el organismo señaló que el ingreso del ciclón ocurrió entre las 11:00 y 12:00 horas, tiempo del centro de México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 150 km/h.

El centro de “Polo” se localizó a aproximadamente 20 kilómetros al este de Guaymas, Sonora, y a 235 kilómetros al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur.

De acuerdo con el SMN, la circulación del huracán generará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora; lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte de Sinaloa; muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el centro de Baja California Sur y el oeste y norte de Chihuahua, además de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Baja California.

El fenómeno también provocará vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 130 a 150 km/h, en el Golfo de California y las zonas costera y sur de Sonora, condiciones que disminuirán durante el transcurso del día.

Para el norte de Sinaloa se pronostican vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, mientras que el oleaje alcanzará entre 4 y 5 metros de altura en el Golfo de California y las costas del sur de Sonora, y de 1.5 a 2.5 metros en el norte de Sinaloa.

Ante estas condiciones, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Asimismo, permanece una zona de prevención por vientos de tormenta tropical y una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

En Baja California Sur se descontinuaron las zonas de prevención y vigilancia por efectos de vientos de huracán, aunque se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Loreto hasta Santa Rosalía.

El SMN también mantiene vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa, mientras que se descontinuó la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en la costa occidental de Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población de las zonas bajo alerta extremar precauciones ante las lluvias, fuertes vientos, oleaje elevado y posibles efectos asociados al paso del sistema tropical.