SEMAR detiene en Zapopan a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Capitán Sol”

octubre 2, 2026

Sería quien sobornó y colocó a personal naval afín en aduanas marítimas para dejar pasar barcos con huachicol desde Guaymas hasta Tampico

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Marina informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Sol” y/o “Mike”,“Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado, señalado como presunto integrante de una organización dedicada al contrabando de combustible (huachicol fiscal), liderada por los sobrinos del ex secretario, Rafael Ojeda.

La captura forma parte de las acciones desplegadas por las autoridades federales para investigar y desarticular la estructura dedicada al tráfico ilegal de combustibles.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de Solano y establecer los posibles vínculos con otros integrantes de la organización.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha informado públicamente mayores detalles sobre el operativo de captura ni sobre la situación jurídica del detenido.

Solano Ruiz tenía como función reclutar a marinos retirados y en activo para participar de esta organización criminal, usando sus “influencias” para colocar a ese personal en lugares clave de aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República, se coordinaba con los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para influir “dentro de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Marina, a través de comunicaciones telefónicas, mediante actos de corrupción o dádivas que éste daba a servidores públicos”.