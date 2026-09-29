Fuertes lluvias provocan inundaciones en Xalapa

septiembre 28, 2026

Las lluvias registradas durante las últimas horas provocaron inundaciones y anegamientos en diferentes sectores de Xalapa. De acuerdo con reportes, las zonas de SEFIPLAN y el Seminario registraron una de las mayores cantidades de lluvia durante aproximadamente una hora.

Las afectaciones también se extendieron a La Lagunilla y San Bruno, donde se reportaron calles inundadas y complicaciones para la circulación.

En San Bruno, el incremento del caudal del río Carneros provocó que el agua rebasara el cauce y alcanzara la prolongación Mártires del 28 de Agosto. También se reportaron afectaciones en las instalaciones de la escuela primaria Jesús Reyes Heroles.

Otros puntos con anegamientos fueron Unidad y Trabajo, Ferrocarrilera, El Sumidero y avenida Diamante, además de sectores cercanos al Seminario Mayor.

Entre las causas señaladas se encuentra la acumulación de basura en calles y alcantarillas, lo que habría dificultado el desalojo del agua durante la tormenta.