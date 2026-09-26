Lluvias intensas se prevén este sábado en Veracruz

septiembre 26, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 26 de septiembre lluvias puntuales intensas en Veracruz, como parte de las condiciones de inestabilidad que afectan al sureste del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos o inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

En tanto, para Xalapa se prevé un ambiente templado, con cielo medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias durante el día.

El SMN mantiene vigilancia de las condiciones atmosféricas debido a la interacción de diversos sistemas que favorecen el desarrollo de lluvias en el estado.