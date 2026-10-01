Peligran familias en colonias Plan de Ayala y Rubén Jaramillo por deslaves

octubre 1, 2026

Juan David Castilla.- Familias de las colonias Plan de Ayala y Rubén Jaramillo, situadas en la periferia de la capital veracruzana, viven bajo constante temor e incertidumbre debido a los deslizamientos de tierra y derrumbes que mantienen sus viviendas al borde del colapso, tras la falta de obras de contención y la intensificación de las lluvias en la región.

En la colonia Plan de Ayala, sobre la calle Miguel Hidalgo, la señora Socorro Melchor Colorado denunció que desde hace más de tres meses un bordo de contención cedió por completo, dejando al descubierto los cimientos de su domicilio y una caída libre de varios metros.

La afectada aseguró que, a pesar de haber ingresado solicitudes y documentación formal ante el Ayuntamiento de Xalapa para requerir la construcción de un muro de contención, las autoridades municipales no han brindado respuesta ni dictámenes de mitigación.

«Nos da miedo, y a mis hijos también; ellos me preguntan qué ocurriría si la casa se llega a caer», relató entre lágrimas, al advertir que el terreno continúa cediendo con cada tormenta y amenaza con arrastrar el inmueble hacia la parte baja de la vía pública.

Una emergencia similar enfrenta Aurelio González Alarcón en la colonia Rubén Jaramillo, específicamente en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Tulum, donde el reciente temporal desató un derrumbe que comprometió la estabilidad de la estructura familiar donde habitan cuatro personas.

González Alarcón urgió la intervención de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para levantar muros de contención o gaviones que frenen el avance del desprendimiento de ladera.

«Que nos apoyen, que estamos vivos todavía», exclamó el habitante capitalino, quien urgió a las autoridades estatales y locales a actuar antes de que ocurra una tragedia similar a las registradas en otros puntos vulnerables de la capital.