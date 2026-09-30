Prevén lluvias fuertes en Veracruz; podrían aumentar niveles de ríos y arroyos

septiembre 30, 2026

Este día, la extensa circulación del huracán Rachel de categoría 1 ocasionará un temporal de lluvias en estados del noroeste y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); lluvias muy fuertes en Nayarit (sur); así como lluvias fuertes en Baja California Sur (sur) y Sinaloa (centro y sur). A su vez, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados. Por otro lado, el frente frío núm.1 ingresará al norte de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, además del monzón mexicano sobre el noroeste del país, originarán lluvias puntuales intensas en Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste); lluvias muy fuertes en Zacatecas (centro y norte); lluvias fuertes en Durango (oeste y sur); además de chubascos en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes; así mismo se prevén fuertes rachas de viento con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte). Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano aunados a inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias muy fuertes en Puebla (sureste), Estado de México (centro y norte), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte); y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sureste). Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio mexicano, además de la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia los efectos del huracán Rachel y el frente frío núm. 1



Para información del huracán Rachel en el océano Pacífico, consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico



Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas



Pronóstico de lluvias para hoy 30 de septiembre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (suroeste), Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Zacatecas (centro y norte), Estado de México (centro y norte), Puebla (sureste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (oeste, sur, este y sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de septiembre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de septiembre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 30 de septiembre de 2026:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco y Colima.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Michoacán (oeste) y Oaxaca (costa).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua; de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación torbellinos o tornados: Coahuila (norte).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en costas de Guerrero y Chiapas.



Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado con bruma, ambiente fresco en la región, y frio en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (centro y norte) y lluvias fuertes en la Ciudad de México, dichas lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

Península de Baja California: En el transcurso del día, se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, se pronostica ambiente templado a cálido en la mayor parte de la península, siendo frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur; además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sinaloa (centro y sur), que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Sonora. Por la mañana, ambiente cálido en la región, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región; además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día prevalecerá cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (costa); y lluvias muy fuertes en Nayarit (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Michoacán (oeste); y con rachas de hasta 40 km/h en Nayarit. Además de oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (suroeste) y lluvias muy fuertes en Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (centro, este y sur), mismas que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado en la mayor parte de la región, siendo fresco con bancos de niebla en zonas serranas y cálido en sus costas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Oaxaca, y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado a cálido en la región y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (suroeste) y lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas acompañadas con descargas eléctricas. Viento de componente sur (surada) de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Tamaulipas; y de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, se pronostica ambiente cálido y cielo medio nublado en la región. Durante la tarde, el ambiente será caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte), mismas que podrían generar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.

Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste); lluvias muy fuertes en Zacatecas (centro y norte), y lluvias fuertes en Durango (sur); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Chihuahua y Aguascalientes; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Chihuahua y Nuevo León; y con posible formación torbellinos o tornados en Coahuila (norte); así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la región, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Puebla (sureste); y lluvias fuertes en Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala y Morelos; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Sabinas, Coah.,, 126.0; Zimapán, Hgo., 77.0; Empalme, Son., 69.0; Mérida, Yuc., 49.0; Paso del Macho, Ver., 41.0; Santo Tomás, Edo. Méx., 39.0; Olmos, Xalapa, Ver., 31.0; Jamay, Jal., 26.0; y Triángulo, Álvaro Obregón, CDMX, 0.7.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Fernández, SLP., 38.5; San Juan de Sabinas, Coah., 38.2; Ciudad Altamirano, Gro., 37.9; Presa El Cuchillo, NL., 37.6; San Juan de Guadalupe, Dgo., 36.9 y Observatorio de Tacubaya, CDMX., 26.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Altzomoni, Amecameca, Edo. Méx., 5.4; San José Teacalco, Tlax., 9.4; Mariposa Monarca 1, Sengio, Mich., 9.9; Guadalupe, Zac y San Dimas, Dgo., 11.5 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CDMX, 18.0.